СМИ: Пауло Дибала продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала продлил контракт с туринским клубом, передает Tuttosport.Сообщается, что новое соглашение аргентинца рассчитано до лета 2022 года. Официально о событии сообщат в ближайшие дни.