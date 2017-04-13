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СМИ: Пауло Дибала продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала продлил контракт с туринским клубом, передает Tuttosport.

Сообщается, что новое соглашение аргентинца рассчитано до лета 2022 года. Официально о событии сообщат в ближайшие дни.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 08:35
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