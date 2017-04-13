СМИ: Юрий Семин хочет, чтобы "Локо" продлил контракты с Майконом, Янбаевым и Михаликом

Тренер "Локомотива" Юрий Семин выступает за то, чтобы сохранить в составе команды ее лидеров - Тараса Михалика, Рената Янбаева и Маркеса Майкона. Заканчивающиеся летом 2017 года контракты ведущих игроков должны быть продлены, заявил специалист.- Семин очень ценит Майкона, Михалика и Янбаева, - рассказал источник, знакомый с ситуацией в клубе. - С приходом Юрия Павловича эти футболисты, с которыми специалисту уже приходилось работать ранее, достигли заметных успехов. Тренер знает их способности, рассчитывает на них в будущем и заинтересован в пролонгации контрактов с каждым из этих игроков.Однако на сегодня позиции самого Семина в "Локомотиве" довольно шаткие: многое как в этом вопросе, так и в большинстве остальных будет зависеть от того, сумеет ли он выполнить главную задачу клуба в нынешнем сезоне - попасть в еврокубки.