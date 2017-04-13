Проклятье "кельтов", бельгийские надежды, российский судья

К сожалению, 1/8 финала Лиги Европы стала непреодолимым этапом для российских команд, и дальше второй по рангу еврокубок продолжается уже без нас. Однако это вовсе не означает, что в ЛЕ не осталось ничего интересного.рассказывает обо всех любопытных деталях, окружающих первые четвертьфинальные противостояния.– 22:05 (мск)– Феликс Брых (Германия)Удивительны превратности турнирной судьбы! Которые обусловлены некоторыми особенностями регламента еврокубков. Еще в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Андерлехт" уступил дорогу "Ростову", а теперь в 1/4 финала Лиги Европы встречается с "МЮ", который на предыдущей стадии одолел именно дончан!Последний раз бельгийский клуб наблюдался в полуфинале еврокубка аж 24 года назад! И был это "Антверпен", скандально переигравший в ? Кубка обладателей кубков (помните еще такое соревнование?) московский "Спартак".Сумеет ли "Андерлехт", сам не гостивший в полуфинале международного турнира с весны 90-го, оборвать эту печальную для бельгийского футбола тенденцию? Верится в подобное, прямо скажем, слабо. Хотя на руку подопечным швейцарца Рене Вайлера явно играет переполненный лазарет "МЮ" и плотный график манкунианцев, из-за коего у них остается просто меньше сил на Лигу Европы.Однако это всё не отменяет большущей разнице в классе между соперниками. Кроме того, ЛЕ для манкунианцев ныне, полагаю, в приоритете.Во-первых, победа в ней позволит пробиться в групповой турнир следующей Лиги Чемпионов вне зависимости от итогов чемпионата, где все складывается для подшефных Жозе Моуринью очень непросто. Во-вторых, если "Особенный" в своем первом сезоне на "Олд Трэффорд" возьмет сразу четыре трофея (Суперкубок Англии и Кубок лиги уже у него в кармане, впереди полуфинал Кубка Англии, и вот еще и Лига Европы), то это позволит португальцу серьезно снизить давление лично на себя и команду в целом и сделает нынешний игровой год для "МЮ" вполне успешным.Легко в Брюсселе "красным дьяволам" не будет, но они вполне могут решить судьбу противостояния уже в первом матче.Кстати, свою самую крупную победу в еврокубках "Юнайтед" одержал именно над "Андерлехтом": в сентябре 56-го "пурпурно-белые" скушали в Манчестере десять безоветных голов…– 22:05 (мск)– Клеман Тюрпен (Франция)Собственно, у бельгийского футбола на сей раз есть два аж два шанса добраться до еврокубкового полуфинала. Вторым претендентом на это достижение будет "Генк", для коего и попадание в ?-ю стало историческим событием.А вот "Сельта" мечтает о том, чтобы снять с себя проклятье четвертьфиналов. Самые лучшие времена в жизни этого галисийского клуба пришлись на стык прошлого и нынешнего тысячелетий, когда цвета "кельтов" защищали Александр Мостовой и Валерий Карпин. Именно тогда "небесные" получили прозвище "Евросельта" за свои удачные выступления на международной арене. Они вполне могли претендовать на то, чтобы поднять над своей головой еврокубок, однако так и не сумели преодолеть ? финала, трижды кряду оступаясь на этой стадии Кубка УЕФА – предшественника Лиги Европы. Теперь "Сельта" под руководством Эдуардо Бериццо попытается совершить исторический шаг.И надо сказать, что у испанской команды есть очень неплохие шансы на то, чтобы убрать со своего пути "шахтёров". "Генк" в текущем сезоне очень нестабильно выступает на внутренней арене, чередуя яркие матчи с посредственными. В ЛЕ он выглядит посильнее, однако все равно ощущается определенная несбалансированность в рядах бельгийского клуба. Обидчики же "Краснодара", в свою очередь, похоже, решили все силы направить на победу в Лиге Европы. Выступления в Кубке Испании "Сельта" завершила за шаг до финала, надежд пробиться в следующий розыгрыш ЛЕ через Примеру у "кельтов" уже почти нет. Зато на международной арене есть реальный шанс завоевать первый в истории клуба трофей, да еще и заполучить билет в Лигу Чемпионов.Эти команды никогда ранее не встречались друг с другом даже в товарищеским матчах, а "Сельта", сыграв против бельгийцев шесть раз, пока что им не уступала (+2=4).– 22:05 (мск)– Антонио Матеу Лаос (Испания)Сии команды объединяет то, что они потерпели неудачу на групповой стадии Лиги Чемпионов и вынуждены были продолжить свои выступление в турнире рангом ниже.Но если от "Бешикташа" каких-то особых подвигов не ждут, то "Олимпик" нынче называют вторым после "МЮ" фаворитом ЛЕ. "Ткачи" произвели очень серьезное впечатление в противостоянии с "Ромой", да и вообще в весенней стадии Лиги Европы они выглядят здорово, наколотив 16 мячей в четырех поединках! Сегодня "черным орлам", имеющим определенные кадровые трудности, будет очень трудно сдержать мощную атаку подопечных Бруно Женезио.При этом в "Лионе" не скрывают, что именно ЛЕ сейчас является для клуба приоритетом. "Олимпик" очень хочет вернуться в Лигу Чемпионов, но в родном первенстве у него шансов для этого нет. Так что "ткачи" всерьез вознамерились завоевать первый в своей истории еврокубок, а заодно и получить пропуск в ЛЧ."Бешикташ", тем временем, лидирует в турецкой Суперлиги, в случае выигрыша коей сезон для него, так или иначе, будет успешным. С другой стороны, возглавляющий "черных орлов" 64-летний Шенол Гюнеш в свое время добыл для Турции бронзовые медали чемпионата мира, а совсем недавно выиграл свой первый чемпионский титул в родной стране. Теперь он наверняка мечтает встать в один ряд с Фатихом Теримом, в послужном списке коего имеется единственный еврокубок, завоеванный турецкими клубами: КУЕФА-2000, добытый "Галатасараем"."Ткачи" и "черные орлы" никогда ранее не пересекались в официальных соревнованиях.– 22:05 (мск)– Сергей Карасев (РОССИЯ)А вот и еще один клуб, обиженный по ходу сезона "Ростовом", но продолжающий свои еврокубковые выступления уже после вылета дончан. Который сыграет против команды, противостоявшей ранее "Краснодару". И все это – под присмотром российского арбитра. Вот такой вот призрак нашей державы в четвертьфинале Лиги Европы…42-летний Маркус Вайнцирль считается одним из самых перспективных тренеров Германии. Однако первый сезон работы в "Шальке" у него явно не задался. "Плуты" кошмарно стартовали, затем немного пришли в себя, но все равно никак не могут подняться выше середины турнирной таблицы бундеслиги. Из национального Кубка гельзенкирхенцы также выбыли. Их единственным шансом по-настоящему скрасить сезон остается победа в Лиге Европы, на которую они явно бросят все свои силы."Аякс" также не прочь пополнить свою коллекцию еврокубков, однако сейчас амстердамцев куда больше занимает борьба с "Фейеноордом" за титул чемпиона Голландии: за четыре тура до финиша первенства подшефные Петера Боша идут вторыми, отставая от "Гордости Юга" на одно очко. И именно это делает фаворитом данной пары никогда ранее не пересекавшихся клубов "Шальке".