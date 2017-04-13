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Диего Симеоне: с "Лестером" будет сложная ответная игра, шансы – 50 на 50

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов с "Лестером" (1:0).

"Знали, что будем играть с серьезным соперником. Забили всего один гол, но нам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Нас ждет ответная игра, она будет непростой. Шансы команд – 50 на 50", – приводит слова Симеоне Tmw.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 09:40
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