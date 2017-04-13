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25 тысяч сотрудников МЧС России обеспечат безопасность на Кубке конфедераций
Безопасность на Кубке конфедераций – 2017 будут обеспечивать более 25 тыс. сотрудников МЧС России, передает ТАСС.
"Всего на особый учет взято 224 объекта, задействованных в подготовке и проведении Кубка конфедераций. В настоящее время 216 объектов уже введено в эксплуатацию.
В четырех городах, принимающих матчи Кубка конфедерации, от МЧС России безопасность будут обеспечивать более 25 тыс. человек и свыше 1,7 тыс. единиц техники", - сказал источник.
"Всего на особый учет взято 224 объекта, задействованных в подготовке и проведении Кубка конфедераций. В настоящее время 216 объектов уже введено в эксплуатацию.
В четырех городах, принимающих матчи Кубка конфедерации, от МЧС России безопасность будут обеспечивать более 25 тыс. человек и свыше 1,7 тыс. единиц техники", - сказал источник.
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