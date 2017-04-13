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Крэйг Шекспир: судья ошибся, назначив пенальти в наши ворота

Наставник "Лестер Сити" Крэйг Шекспир дал негативную оценку работе арбитра Юнаса Эрикссона в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).

"Арбитр допустил ошибку в важном эпизоде, и я сказал ему об этом. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, его решение может стоить нам выхода в следующий этап.

Вместо пенальти нужно было назначать штрафной удар. Я разочарован решением судьи. После игры он сказал, что нарушение было на линии, но на повторе видно, что это было за пределами штрафной площади", - цитирует Шекспира The Telegraph.
Теги: Лестер
Сегодня, 10:30
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(1)
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё,как в нашем чемпионате!Выдуманный пенальти,а ведь судья прекрасно видел всё!
Регистрация: 2.04.2012
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