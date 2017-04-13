Крэйг Шекспир: судья ошибся, назначив пенальти в наши ворота

Наставник "Лестер Сити" Крэйг Шекспир дал негативную оценку работе арбитра Юнаса Эрикссона в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1)."Арбитр допустил ошибку в важном эпизоде, и я сказал ему об этом. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, его решение может стоить нам выхода в следующий этап.Вместо пенальти нужно было назначать штрафной удар. Я разочарован решением судьи. После игры он сказал, что нарушение было на линии, но на повторе видно, что это было за пределами штрафной площади", - цитирует Шекспира The Telegraph.