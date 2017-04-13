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Денис Клюев: без "Динамо" в премьер-лиге было скучно
Московское "Динамо" обязательно должно присутствовать среди команд-участниц РФПЛ, заявил экс-полузащитник "бело-голубых" Денис Клюев.
В среду столичный клуб досрочно гарантировал себе возвращение в премьер-лигу, которую он покинул по итогам сезона-2015/16.
"Без "Динамо" в премьер-лиге было скучно. "Динамо" и "Торпедо" обязательно должны быть в премьер-лиге, я элиту нашего футбола без этих коллективов не представляю.
В ФНЛ "Динамо" выглядело сильнее всех. Мне кажется, костяк команды сохранится и в премьер-лиге, но какие-то позиции будут усилены или подстрахованы.
Не понимаю, почему не может стабильно играть (Павел) Погребняк, ведь в товарищеских матчах на сборах, когда он выходил на поле, то вместе с (Кириллом) Панченко они способствовали тому, что у "Динамо" просто начиналась совсем другая игра. Это классный качественный футболист и для меня загадка, почему он не выходит на поле стабильно", - цитирует Клюева "Р-Спорт".
В среду столичный клуб досрочно гарантировал себе возвращение в премьер-лигу, которую он покинул по итогам сезона-2015/16.
"Без "Динамо" в премьер-лиге было скучно. "Динамо" и "Торпедо" обязательно должны быть в премьер-лиге, я элиту нашего футбола без этих коллективов не представляю.
В ФНЛ "Динамо" выглядело сильнее всех. Мне кажется, костяк команды сохранится и в премьер-лиге, но какие-то позиции будут усилены или подстрахованы.
Не понимаю, почему не может стабильно играть (Павел) Погребняк, ведь в товарищеских матчах на сборах, когда он выходил на поле, то вместе с (Кириллом) Панченко они способствовали тому, что у "Динамо" просто начиналась совсем другая игра. Это классный качественный футболист и для меня загадка, почему он не выходит на поле стабильно", - цитирует Клюева "Р-Спорт".
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