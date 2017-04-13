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Денис Клюев: без "Динамо" в премьер-лиге было скучно

Московское "Динамо" обязательно должно присутствовать среди команд-участниц РФПЛ, заявил экс-полузащитник "бело-голубых" Денис Клюев.

В среду столичный клуб досрочно гарантировал себе возвращение в премьер-лигу, которую он покинул по итогам сезона-2015/16.

"Без "Динамо" в премьер-лиге было скучно. "Динамо" и "Торпедо" обязательно должны быть в премьер-лиге, я элиту нашего футбола без этих коллективов не представляю.

В ФНЛ "Динамо" выглядело сильнее всех. Мне кажется, костяк команды сохранится и в премьер-лиге, но какие-то позиции будут усилены или подстрахованы.

Не понимаю, почему не может стабильно играть (Павел) Погребняк, ведь в товарищеских матчах на сборах, когда он выходил на поле, то вместе с (Кириллом) Панченко они способствовали тому, что у "Динамо" просто начиналась совсем другая игра. Это классный качественный футболист и для меня загадка, почему он не выходит на поле стабильно", - цитирует Клюева "Р-Спорт".
Теги: Динамо
Сегодня, 10:32
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№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:24) #
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Не, ну понятно, что в Химки проще смотаться, чем в Томск или Оренбург...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 11:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
кому-то скучно, кому-то весело smile главное укрепиться не забудьте летом, а то скучно вам будет ещё год или два
Регистрация: 17.05.2016
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