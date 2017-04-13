Нури Шахин: никогда не забуду лица, которые я увидел в автобусе

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин после матча Лиги чемпионов с "Монако" (2:3) признался, что из-за взрыва рядом с автобусом команды не мог сконцентрироваться на футболе."Сложно что-то говорить и подбирать слова. Мы много раз видели подобное по телевизору, но тогда казалось, что это так далеко от нас, даже, когда такое случилось в моей стране в Стамбуле в канун Нового года.Тогда казалось, что это случилось рядом и в то же время так далеко. Но прошлым вечером мы поняли, что значит попасть в такую ситуацию. И я всем желаю никогда не сталкиваться с подобным.Не знаю, поймут ли меня, но все время, что я был на поле, до замены в перерыве, я не думал о футболе, откровенно говоря. Тем вечером я не осознавал, что случилось, и только когда я пришел домой, где меня на пороге встречали жена с сыном, я понял, как нам повезло.Я знаю, что футбол очень важен. Мы любим футбол. Мы бьемся за футбол. Мы зарабатываем много денег и у нас шикарная жизнь, но мы тоже люди, а в мире есть очень много вещей куда более важных, чем футбол. И прошлым вечером мы это осознали.После взрыва у меня были мурашки по всему телу. Я никогда не забуду лица, которые я увидел в автобусе. Когда я увидел Марка Бартру, когда увидел лицо Марселя Шмельцера, который сидел рядом со мной... Я никогда в своей жизни не забуду его лицо", – сказал Шахин.