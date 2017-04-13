В "Баварии" рассчитывают, что Роберт Левандовский сыграет в ответном матче с "Реалом"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в течение двух дней будет работать по индивидуальной программе, после чего приступит к работе в общей группе, информирует Sport1.de.В мюнхенском клубе считают, что польский футболист успеет подготовиться к ответному матчу против "Реала" в Лиге чемпионов, который состоится 18 апреля.