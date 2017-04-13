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В "Баварии" рассчитывают, что Роберт Левандовский сыграет в ответном матче с "Реалом"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в течение двух дней будет работать по индивидуальной программе, после чего приступит к работе в общей группе, информирует Sport1.de.

В мюнхенском клубе считают, что польский футболист успеет подготовиться к ответному матчу против "Реала" в Лиге чемпионов, который состоится 18 апреля.
Теги: Бавария Левандовски
Сегодня, 10:45
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
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Революция в футболе!
Немцы, чтобы победить испанцев рассчитывают на поляков))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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