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Игорь Гуськов: долгов по зарплате перед игроками и тренерами "Ростова" не существует

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что долгов по заработной плате и премиальным перед футболистами и тренерами ФК "Ростов" на данный момент нет.

"Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму. Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует.

В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016-17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".

Он добавил, что за счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы ФК "Ростов" по данной статье. По его словам, около 50% кредиторской задолженности удалось погасить за счет премиальных от Лиги чемпионов.
Теги: Ростов
Сегодня, 10:51
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№4 Написал: tuner (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Помните польский фильм "Дежавю"? Там Карацинцев докладывает шефу:"Американского профессора больше не существует!" И чем всё закончилось? та же песня и с долгами. Короче, дело тёмное.
Регистрация: 29.08.2015
№3 Написал: serega_user (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Это замечательно! Ростов выйдет на мачт с ишаками с отличным настроением!

Перед спамом они выходили с аналогичной новостью, да что то не помогло им это. Разве только от такого счастья у них аж двоих удалили.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 11:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Ростов выйдет на мачт с ишаками с отличным настроением!

Главное, чтоб поляну покидал с еще более замечательным настроением smile


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:15) #
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online

Это замечательно! Ростов выйдет на мачт с ишаками с отличным настроением!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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