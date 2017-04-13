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Игорь Гуськов: долгов по зарплате перед игроками и тренерами "Ростова" не существует
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что долгов по заработной плате и премиальным перед футболистами и тренерами ФК "Ростов" на данный момент нет.
"Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму. Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует.
В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016-17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".
Он добавил, что за счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы ФК "Ростов" по данной статье. По его словам, около 50% кредиторской задолженности удалось погасить за счет премиальных от Лиги чемпионов.
"Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму. Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует.
В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016-17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".
Он добавил, что за счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы ФК "Ростов" по данной статье. По его словам, около 50% кредиторской задолженности удалось погасить за счет премиальных от Лиги чемпионов.
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