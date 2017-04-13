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Правительство Ростовской области готово продать "Ростов" серьезному покупателю

Правительство Ростовской области, основной акционер ФК "Ростов", готово продать клуб, если появится серьезный покупатель. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции.

Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.

Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более 10 различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".

Ранее титульный спонсор компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону" была исключена из списка спонсоров ФК "Ростов", опубликованном на его сайте. Также, по словам Гуськова, "Группа Агроком" в одностороннем порядке расторгла контракт с клубом.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:51
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№6 Написал: tuner (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Надежда только на одного сказочно богатого спонсора - Дедушку Мороза. Никто "Ростов" не хочет, все хотят "Монако" или "Челси"
Регистрация: 29.08.2015
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если под ЛЧ не смогли спонсоров нормальных найти,то сейчас и подавно никто не впишется,потому что Бердыева слишком много в Ростове,для болельщиков это хорошо,а вот спонсоров это пугает,современный менеджмент так не выстраивается,а в колхоз частники не будут вкладывать
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: 4 звезды
продайте червиченко, пусть покажет себя laughing


Это только Романцев по пьяни мог Спартак продать Червиченко.
Регистрация: 31.07.2015
№3 Написал: Gypsy (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В общей сложности внешнеторговый оборот Ростовской области в 2012 году составил $10,2 млрд, в том числе экспорт — $5,31 млрд, импорт — 4,88 млрд

Ну и хренли вы прибедняетесь! Спонсора они найти не могут.


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№2 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 12:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
продайте червиченко, пусть покажет себя laughing


точно, пусть делом займется blush это не про Спартак трындеть...
Регистрация: 4.10.2009
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:01) #
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online

продайте червиченко, пусть покажет себя laughing
Регистрация: 7.12.2016
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