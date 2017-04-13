Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:26
Виталий Мутко: футбол - самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь (3)
Виталий Мутко: футбол - самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь (3)
Вчера 23:57
Не тот Хави, тот самый Криштиану!
Не тот Хави, тот самый Криштиану!
Вчера 23:39
"Реал" на выезде одержал победу над "Баварией" (10)
"Реал" на выезде одержал победу над "Баварией" (10)
Вчера 23:37
"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Лестер" (1)
"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Лестер" (1)
Вчера 23:30
Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки" (2)
Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки" (2)
Вчера 22:06
"Динамо" вернулось в Премьер-лигу (48)
"Динамо" вернулось в Премьер-лигу (48)
Вчера 21:47
Роковые ошибки в Дортмунде
Роковые ошибки в Дортмунде
Вчера 21:39
"Динамо" и "Химки" сыграли без голов (1)
"Динамо" и "Химки" сыграли без голов (1)
Вчера 21:38
Дубль Мбаппе принес "Монако" победу над "Боруссией" (5)
Дубль Мбаппе принес "Монако" победу над "Боруссией" (5)
Правительство Ростовской области готово продать "Ростов" серьезному покупателю
Правительство Ростовской области, основной акционер ФК "Ростов", готово продать клуб, если появится серьезный покупатель. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
"На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции.
Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.
Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более 10 различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".
Ранее титульный спонсор компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону" была исключена из списка спонсоров ФК "Ростов", опубликованном на его сайте. Также, по словам Гуськова, "Группа Агроком" в одностороннем порядке расторгла контракт с клубом.
"На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции.
Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.
Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более 10 различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".
Ранее титульный спонсор компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону" была исключена из списка спонсоров ФК "Ростов", опубликованном на его сайте. Также, по словам Гуськова, "Группа Агроком" в одностороннем порядке расторгла контракт с клубом.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.