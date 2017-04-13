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Строители "Ростов-Арены" объявили забастовку из-за долгов по зарплате за 5 месяцев

Несколько сотен строителей "Ростов-Арены" не получают деньги на протяжении пяти месяцев, рабочие начали забастовку из-за невыплаты зарплат, информирует "Donday".

По информации источника, специалисты разных сфер добиваются у руководства полного расчета по заработной плате. Они заявили, что не приступят к работе, пока не начнут получать деньги.

- Мы поняли, что нам никто не собирается платить, - рассказал один из монтажников. – Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду.

Он также отметил, что никто из руководства не предпринял попытки договориться с бастующими. Весь день рабочие просто "шатались" по территории. Средняя зарплата сотрудника на стройке стадиона составляет 25 тысяч рублей.

Сейчас на "Ростов-Арене" уже идет укладка щебеночного основания футбольного поля. Строительная готовность стадиона - 76%.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:59
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№9 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 12:39) #
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online

Ох ты ж так неожиданно!!! Как такое могло случиться в великой державе???? Ой ой ой. Точно враги. И эти обязательно, как их, которые за печеньками в госдеп ходят, в своих истоптанных ботинках 5-10-летней носки)))) и в 2018м опять все повторится ведь))))
Регистрация: 8.12.2016
№8 Написал: tuner (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Призрак "Крестовского" забрёл на левбердон. А так бодро рапортовали ещё недавно!
Регистрация: 29.08.2015
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все ушло на реставрацию стадиона крестовский joy ищите там
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 12:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: сектант
государсво у нас пистец конечно


Что позволяет подрядчикам так себя вести?


то,что их не накажут,а если прижмут-можно откупиться)
в нашем государстве это поставлено на широкие рельсы и всячески поощряется властью


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№5 Написал: Gypsy (Сегодня, 12:27) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
У бомжей учитесь - грабьте школы и больницы


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:26) #
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Цитата: сектант
государсво у нас пистец конечно


Что позволяет подрядчикам так себя вести?
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:25) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
25 тыщ это копейки слвсем по нынешним меркам,так еще и их не платят...государсво у нас пистец конечно.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25) #
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online

Зачем было ждать 5 месяцев?
На стройматериалы жили?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: serega_user (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Проверьте карманы Мутко и его шайки. Думаю там ваша зарплата.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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