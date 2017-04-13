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ЦСКА не будет повышать цены на абонементы на следующий сезон
Руководство ЦСКА объявило о скором старте продаж абонементов на сезон-2017/18.
Продажи сезонных абонементов на домашние матчи премьер-лиги начнутся 17 апреля. Руководство армейцев приняло решение не повышать цены на абонементы на второй сезон на новом стадионе, передает официальный сайт ЦСКА.
Продажи сезонных абонементов на домашние матчи премьер-лиги начнутся 17 апреля. Руководство армейцев приняло решение не повышать цены на абонементы на второй сезон на новом стадионе, передает официальный сайт ЦСКА.
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