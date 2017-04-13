Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА не будет повышать цены на абонементы на следующий сезон

Руководство ЦСКА объявило о скором старте продаж абонементов на сезон-2017/18.

Продажи сезонных абонементов на домашние матчи премьер-лиги начнутся 17 апреля. Руководство армейцев приняло решение не повышать цены на абонементы на второй сезон на новом стадионе, передает официальный сайт ЦСКА.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:47
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 12:49) #
  • +1
  •  (1)
online

Он будет не повышать, а увеличивать
Регистрация: 8.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.