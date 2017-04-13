Тарас Бурлак: мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о настроении в команде в связи с неудачами в последних матчах.— Многое не получалось, мы все прекрасно это понимаем. Реализация у нас хромает и возникают ошибки в обороне – почти каждый момент у наших ворот заканчивается голом. С «Томью» у соперника было два удара – два гола, с «Уралом» — три удара и два гола. Нужно повнимательнее играть в обороне и забивать свои моменты.То, что команда переживает, это факт, после игры минут 20 сидели в гробовой тишине, все прекрасно понимают, что мы не имеем права играть с ними так, при всем уважении к «Томи». Но так случилось, нужно дальше работать. Мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно. Нам ничего не остается, кроме как работать.— Нет, такие ошибки не свойственным нам. Мы оба ошибались, мое кажется, что просто не хватило концентрации. В десяти случаев из десяти мы таких ошибок не совершим. Может быть, дело в недонастрое.— Вчера у нас была теория, смотрели нашу игру, разбирали действия в атаке и обороне. Сегодня будем разбирать «Краснодар», — сказал Бурлак.