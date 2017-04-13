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Тарас Бурлак: мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о настроении в команде в связи с неудачами в последних матчах.

— Что не получалось в последних матчах?

— Многое не получалось, мы все прекрасно это понимаем. Реализация у нас хромает и возникают ошибки в обороне – почти каждый момент у наших ворот заканчивается голом. С «Томью» у соперника было два удара – два гола, с «Уралом» — три удара и два гола. Нужно повнимательнее играть в обороне и забивать свои моменты.

То, что команда переживает, это факт, после игры минут 20 сидели в гробовой тишине, все прекрасно понимают, что мы не имеем права играть с ними так, при всем уважении к «Томи». Но так случилось, нужно дальше работать. Мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно. Нам ничего не остается, кроме как работать.

— Ошибки в обороне с чем связаны? Еще не наладилась «химия» с Карлосом Самбрано?

— Нет, такие ошибки не свойственным нам. Мы оба ошибались, мое кажется, что просто не хватило концентрации. В десяти случаев из десяти мы таких ошибок не совершим. Может быть, дело в недонастрое.

— «Краснодар» уже разбирали?

— Вчера у нас была теория, смотрели нашу игру, разбирали действия в атаке и обороне. Сегодня будем разбирать «Краснодар», — сказал Бурлак.

Реальное время
Теги: Бурлак Рубин
Сегодня, 12:51
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№3 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 13:17) #
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  •  (0)

по заголовку подумал что интервью про игру сборной
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:16) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
С Краснодаром долг болельщикам вряд ли отдадите, быки будут бодаться за еврокубкое место, а в тореадоры вы не годитесь пока. У Рубина шансы на победу есть лишь в последнем туре с Томью,
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (1)

Ща тебя бурлачить на водгу отправят в наказание))


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
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