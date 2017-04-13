Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:26
Виталий Мутко: футбол - самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь (3)
Виталий Мутко: футбол - самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь (3)
Вчера 23:57
Не тот Хави, тот самый Криштиану!
Не тот Хави, тот самый Криштиану!
Вчера 23:39
"Реал" на выезде одержал победу над "Баварией" (10)
"Реал" на выезде одержал победу над "Баварией" (10)
Вчера 23:37
"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Лестер" (1)
"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Лестер" (1)
Вчера 23:30
Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки" (2)
Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки" (2)
Тарас Бурлак: мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно
Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о настроении в команде в связи с неудачами в последних матчах.
— Что не получалось в последних матчах?
— Многое не получалось, мы все прекрасно это понимаем. Реализация у нас хромает и возникают ошибки в обороне – почти каждый момент у наших ворот заканчивается голом. С «Томью» у соперника было два удара – два гола, с «Уралом» — три удара и два гола. Нужно повнимательнее играть в обороне и забивать свои моменты.
То, что команда переживает, это факт, после игры минут 20 сидели в гробовой тишине, все прекрасно понимают, что мы не имеем права играть с ними так, при всем уважении к «Томи». Но так случилось, нужно дальше работать. Мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно. Нам ничего не остается, кроме как работать.
— Ошибки в обороне с чем связаны? Еще не наладилась «химия» с Карлосом Самбрано?
— Нет, такие ошибки не свойственным нам. Мы оба ошибались, мое кажется, что просто не хватило концентрации. В десяти случаев из десяти мы таких ошибок не совершим. Может быть, дело в недонастрое.
— «Краснодар» уже разбирали?
— Вчера у нас была теория, смотрели нашу игру, разбирали действия в атаке и обороне. Сегодня будем разбирать «Краснодар», — сказал Бурлак.
Реальное время
— Что не получалось в последних матчах?
— Многое не получалось, мы все прекрасно это понимаем. Реализация у нас хромает и возникают ошибки в обороне – почти каждый момент у наших ворот заканчивается голом. С «Томью» у соперника было два удара – два гола, с «Уралом» — три удара и два гола. Нужно повнимательнее играть в обороне и забивать свои моменты.
То, что команда переживает, это факт, после игры минут 20 сидели в гробовой тишине, все прекрасно понимают, что мы не имеем права играть с ними так, при всем уважении к «Томи». Но так случилось, нужно дальше работать. Мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно. Нам ничего не остается, кроме как работать.
— Ошибки в обороне с чем связаны? Еще не наладилась «химия» с Карлосом Самбрано?
— Нет, такие ошибки не свойственным нам. Мы оба ошибались, мое кажется, что просто не хватило концентрации. В десяти случаев из десяти мы таких ошибок не совершим. Может быть, дело в недонастрое.
— «Краснодар» уже разбирали?
— Вчера у нас была теория, смотрели нашу игру, разбирали действия в атаке и обороне. Сегодня будем разбирать «Краснодар», — сказал Бурлак.
Реальное время
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.