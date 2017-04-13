Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Паулиньо может быть депортирован из Китая за фото с порноактрисой (фото)

Полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" и сборной Бразилии Паулиньо могут депортировать из Китая.

Причиной такого решения может послужить совместная фотография футболиста с японской порноактрисой Цукасой Аой. На снимке рядом с девушкой полузащитник держит деньги в руках. В Китае действует запрет на порнографию.


Газета.ru
Сегодня, 12:56
Напечатать
5
(4)
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
пффф актриса блин)
не понятный все таки народ эти японцы странный
Регистрация: 24.11.2008
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тема сисек и порнухи кетайцы не раскрыли


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Gypsy (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чеши в Зенит - там Орзулов дают smile


--------------------
Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
В Китае действует запрет на порнографию.

И походу на фотографию тоже. smile


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:12) #
  • +1
  •  (1)
online

че, наверняка он ее жахнул... че тут такого?
Регистрация: 27.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.