Паулиньо может быть депортирован из Китая за фото с порноактрисой (фото)

Полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" и сборной Бразилии Паулиньо могут депортировать из Китая.Причиной такого решения может послужить совместная фотография футболиста с японской порноактрисой Цукасой Аой. На снимке рядом с девушкой полузащитник держит деньги в руках. В Китае действует запрет на порнографию.