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Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки" (2)
"Ювентус" объявил о новом контракте с Пауло Дибалой (фото)
"Ювентус" продлил контракт с форвардом Пауло Дибалой, сообщается на официальном сайте туринцев.
Соглашение с 23-летним аргентинцем рассчитано до 30 июня 2022 года.
В СМИ сообщалось, что зарплата Дибалы возрастет до 7 млн евро в год, футболист станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А после Гонсало Игуаина (7,5 млн).
Соглашение с 23-летним аргентинцем рассчитано до 30 июня 2022 года.
В СМИ сообщалось, что зарплата Дибалы возрастет до 7 млн евро в год, футболист станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А после Гонсало Игуаина (7,5 млн).
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