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"Ювентус" объявил о новом контракте с Пауло Дибалой (фото)

"Ювентус" продлил контракт с форвардом Пауло Дибалой, сообщается на официальном сайте туринцев.

Соглашение с 23-летним аргентинцем рассчитано до 30 июня 2022 года.

В СМИ сообщалось, что зарплата Дибалы возрастет до 7 млн евро в год, футболист станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А после Гонсало Игуаина (7,5 млн).

Теги: Ювентус Дибала
Сегодня, 14:43
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