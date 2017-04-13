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Юрий Семин: против "Арсенала" будет сложно, надеюсь, болельщики нас поддержат (видео)
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о том, как команда готовится к матчу премьер-лиги с тульским "Арсеналом".
"В среду мы начали подготовку к матчу с "Арсеналом". Практически все футболисты работают в общей группе. С составом определимся накануне игры. Вполне возможно, внесем изменения.
Что касается "Арсенала", команда серьезно изменилась и выдала ряд хороших матчей. Будет сложно. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы отблагодарим их хорошей игрой", - цитирует тренера официальный сайт "Локо".
"В среду мы начали подготовку к матчу с "Арсеналом". Практически все футболисты работают в общей группе. С составом определимся накануне игры. Вполне возможно, внесем изменения.
Что касается "Арсенала", команда серьезно изменилась и выдала ряд хороших матчей. Будет сложно. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы отблагодарим их хорошей игрой", - цитирует тренера официальный сайт "Локо".
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