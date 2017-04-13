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Кристиан Нобоа подтвердил погашение долгов игрокам "Ростова" за 2016 год
Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа подтвердил, что руководство ростовчан выплатило долги по зарплате перед футболистами.
"Ростов" действительно закрыл перед нами все долги по зарплате и премиальным за 2016 год", – цитирует Нобоа "Чемпионат".
Ранее заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что погашены все долги по зарплате и частично – по премиальным.
"Ростов" действительно закрыл перед нами все долги по зарплате и премиальным за 2016 год", – цитирует Нобоа "Чемпионат".
Ранее заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что погашены все долги по зарплате и частично – по премиальным.
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