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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Доменико Кришито: нужно сократить отставание от "Спартака"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о главной задаче в преддверии матча премьер-лиги со "Спартаком".

"Сейчас главная задача – сократить отставание от "Спартака". Нам всем – клубу, команде, болельщикам – нужна только победа в воскресной игре", – цитирует Кришито официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, игра "Спартак" - "Зенит" состоится 16 апреля в Москве.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 15:53
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6
(4)
№6 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:53) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
надо просто валить мясных!
Нет?-нечего ванговать!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
В питере опять минус восемь и надежды ...


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Ditrih (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
да поздно уже
Регистрация: 1.06.2014
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gypsy
Сокращается болотный. хАнжи обыграть не могут, а мечтают не обосраться со Спартаком. Дуремары


сразу вспомнил как к/ф }{отт@бь)ч:

Шайтаныч:
"-Еще один год без секса"


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сокращается болотный. хАнжи обыграть не могут, а мечтают не обосраться со Спартаком. Дуремары


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:00) #
  • -3
  •  (9)
online

Конечно надо сокращать. И вы точно станете чемпионами.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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