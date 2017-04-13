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Доменико Кришито: нужно сократить отставание от "Спартака"
Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о главной задаче в преддверии матча премьер-лиги со "Спартаком".
"Сейчас главная задача – сократить отставание от "Спартака". Нам всем – клубу, команде, болельщикам – нужна только победа в воскресной игре", – цитирует Кришито официальный сайт сине-бело-голубых.
Напомним, игра "Спартак" - "Зенит" состоится 16 апреля в Москве.
"Сейчас главная задача – сократить отставание от "Спартака". Нам всем – клубу, команде, болельщикам – нужна только победа в воскресной игре", – цитирует Кришито официальный сайт сине-бело-голубых.
Напомним, игра "Спартак" - "Зенит" состоится 16 апреля в Москве.
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