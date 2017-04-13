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Полузащитник "Вест Хэма" больше не сыграет в нынешнем сезоне

Полузащитник "Вест Хэма" Майкл Антонио не сможет помочь своей команде в текущем сезоне, передает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он будет вынужден пропустить оставшиеся матчи.
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 17:25
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