"Манчестер Сити" готов отпустить Джо Харта за 15 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" готов продать своего голкипер Джо Харта, который выступает на правах аренды в "Торино", за 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Daily Mail.Сообщается, что итальянский клуб хочет оставить англичанина в своем составе, однако не имеет необходимой суммы для выкупа трансфера игрока.