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"Манчестер Сити" готов отпустить Джо Харта за 15 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" готов продать своего голкипер Джо Харта, который выступает на правах аренды в "Торино", за 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что итальянский клуб хочет оставить англичанина в своем составе, однако не имеет необходимой суммы для выкупа трансфера игрока.
Теги: Харт Манчестер Сити Торино
Сегодня, 18:26
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