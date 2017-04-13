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Пауло Дибала: горжусь, что являюсь частью "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал продление с туринским клубом.

"Я горжусь, что являюсь частью этой команды. Даже сложно представить, что столько позитивных моментов могло произойти в течение одной недели. Я наслаждаюсь игрой в "Ювентусе", - цитирует Дибалу официальный сайт команды.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 20:22
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