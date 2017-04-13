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Ромелу Лукаку не будет подписывать с "Эвертоном" новый контракт

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман сообщил, что нападающий команды Ромелу Лукаку не будет подписывать новое соглашение с клубом.

"Лукаку сообщил мне, что не станет продлевать контракт", - приводит слова Кумана Goal.com.

В услугах игрока заинтересована "Бавария",
Теги: Лукаку Эвертон Куман
Сегодня, 20:41
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