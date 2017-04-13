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Флорентино Перес подарил Криштиану Роналду футболку с номером "100"

Президент "Реала" Флорентино Перес подарил форварду клуба Криштиану Роналду футболку с номером "100", сообщает Marca.

Напомним, вчера Роналду в матче с "Баварией" забил два гола и довел счет своих голов в еврокубках до ста.

"Когда я начал забивать голы в Лиге чемпионов, то не думал, что установлю подобный рекорд. Для меня это большая честь, ведь добиться этого было очень трудно. Я очень рад", - сказал Роналду.
Теги: Перес Роналду Реал
Сегодня, 21:30
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