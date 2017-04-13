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Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" должен был начаться в 22:05 мск, но встреча была отложена из-за выбежавших на поле болельщиков, сообщает в своем твиттере Педро Пинто.

Сообщается, что один стюард получил повреждения. Фанаты гостей продолжили бросать посторонние предметы и файеры с верхнего яруса, в результате чего болельщики французского клуба были вынуждены бежать на поле.

Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле
Теги: Лион Бешикташ
Сегодня, 22:19
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№3 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ошибка в статье!!!!
Регистрация: 26.09.2010
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
чурбанье во всей своей красе
Регистрация: 20.08.2015
№1 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 22:26) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дикари hushed
Регистрация: 19.03.2017
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