Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" должен был начаться в 22:05 мск, но встреча была отложена из-за выбежавших на поле болельщиков, сообщает в своем твиттере Педро Пинто.Сообщается, что один стюард получил повреждения. Фанаты гостей продолжили бросать посторонние предметы и файеры с верхнего яруса, в результате чего болельщики французского клуба были вынуждены бежать на поле.