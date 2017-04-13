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Определено время начала финала Кубка России-2016/17

Финал Кубка России сезона-2016/17 между "Локомотивом" и "Уралом" начнется в 18:45 по московскому времени, сообщает официальный твиттер "железнодорожников".

Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая.
Теги: Урал Локомотив
Вчера, 23:03
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