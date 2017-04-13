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"Аякс" обыграл "Шальке", "Сельта" взяла верх над "Генком"

"Аякс" победил "Шальке" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/4 финала

"Аякс" - "Шальке-04" 2:0

Голы: Классен, 23 (пен.), 52

"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, Виргевер, Синкгравен (Лигт, 46), Бек (Йонг, 88), Зиеш, Классен, Траоре, Клюйверт (Нерес, 74), Юнес

"Шальке-04": Ферман, Керер, Колашинац, Хёведес, Настасич, Бенталеб, Шёпф (Хунтелар, 71), Горецка, Мейер (Стамбули, 59), Калиджиури (Коноплянка, 83), Бургшталлер

Предупреждения: Классен, 49, Керер, 87, Стамбули, 87, Нерес, 89

"Сельта" - "Генк" 3:2

Голы: Бутьюс, 10, Систо, 15, Аспас, 17, Гвидетти, 38, Буффель, 67

"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Кабраль, Фонтас, Радоя, Васс (Хосабед, 78), Эрнандес, Систо, Гвидетти (Бове, 67), Аспас

"Генк": Райан, Кастань, Уронен, Брабец, Коллей, Малиновский (Хейнен, 90+2), Посуэло, Бутьюс (Буффель, 62), Берге, Троссард (Шрейверс, 82), Самата

Предупреждения: Кастань, 27, Троссард, 73, Шрейверс, 85
Теги: Аякс Шальке Генк Сельта
Вчера, 23:59
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