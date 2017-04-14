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"Лион" сделал камбэк за две минуты в матче с "Бешикташем"

"Лион" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл "Бешикташ" на своем поле - 2:1.

Лига Европы

1/4 финала

"Лион" (Франция) - "Бешикташ" (Турция) - 2:1

Голы: Бабел, 15 (0:1). Толиссо, 83 (1:1). Морель, 85 (2:1).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва (Жалле, 53), Маммана, Диакаби, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Фекир, Толиссо, Тузар, Ляказетт.

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Адриану, Тошич, Марселу, Гекхан Генюл, Митрович (Неджип Уйсал, 64), Хатчинсон, Огузхан (Арслан, 74), Талиска, Бабел, Дженк (Инлер, 87).

Предупреждения: Рафаэл да Силва, 20. Марселу, 21. Ляказетт, 58. Фекир, 67. Жалле, 74. Вальбуэна, 80. Арслан, 83.
Теги: Лион Бешикташ
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