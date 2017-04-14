Лоран Блан может стать главным тренером "Интера"

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Вчера 23:58
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
Вчера 23:28
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (5)
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (5)
Вчера 23:18
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (3)
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (3)
Вчера 22:19
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (6)
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (6)
Вчера 22:13
Хосеп Гвардиола надеется, что Путин и Трамп найдут выход из ситуации, сложившейся в мире (12)
Хосеп Гвардиола надеется, что Путин и Трамп найдут выход из ситуации, сложившейся в мире (12)
Вчера 21:47
Александр Точилин: я не праздновал выход "Динамо" из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал (4)
Александр Точилин: я не праздновал выход "Динамо" из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал (4)
Вчера 20:22
Пауло Дибала: горжусь, что являюсь частью "Ювентуса" (1)
Пауло Дибала: горжусь, что являюсь частью "Ювентуса" (1)
Вчера 20:18
Игорь Рабинер: Маурисио летом уйдёт из "Спартака" (11)
Игорь Рабинер: Маурисио летом уйдёт из "Спартака" (11)
Вчера 20:12
Стадион "Зенит-Арена" допущен к проведению матчей (1)
Стадион "Зенит-Арена" допущен к проведению матчей (1)
Вчера 19:43
Лев Лещенко: деньги, которые получает Погребняк - безумные для того, чтобы сидеть на лавочке (13)
Лев Лещенко: деньги, которые получает Погребняк - безумные для того, чтобы сидеть на лавочке (13)
Вчера 19:10
Алексей Игонин: в случае своей победы над "Зенитом" "Спартак" поставит точку в чемпионской гонке (6)
Алексей Игонин: в случае своей победы над "Зенитом" "Спартак" поставит точку в чемпионской гонке (6)
Вчера 19:04
Олег Яровинский: ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Даже комментировать не хочется (5)
Олег Яровинский: ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Даже комментировать не хочется (5)
Вчера 17:44
"Зенит" представил промо-ролик к матчу со "Спартаком" (62)
"Зенит" представил промо-ролик к матчу со "Спартаком" (62)
Вчера 17:21
Илья Черкасов: с учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" обыграет "Зенит" (9)
Илья Черкасов: с учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" обыграет "Зенит" (9)
Лоран Блан может стать главным тренером "Интера"
Бывший главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан может возглавить "Интер", сообщает Football Italia.
Сообщается, что руководство клуба летом может уволить Стефано Пиоли, и французский специалист является одним из главным кандидатов на эту должность.
Сообщается, что руководство клуба летом может уволить Стефано Пиоли, и французский специалист является одним из главным кандидатов на эту должность.
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