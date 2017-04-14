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Лоран Блан может стать главным тренером "Интера"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан может возглавить "Интер", сообщает Football Italia.

Сообщается, что руководство клуба летом может уволить Стефано Пиоли, и французский специалист является одним из главным кандидатов на эту должность.
Теги: Блан Интер
Сегодня, 05:54
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