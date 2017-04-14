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Нигерийский форвард "Аустрии" может перебраться в ЦСКА

Нигерийский нападающий "Аустрии" Оларенваджу Кайоде попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Owngoalnigeria.

Представители московского клуба следили за игроком в матче Нигерия - Сегенал. Однако, армейцы, которых впечатлила игра футболиста, пока не сделали официального предложения.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Кайоде забил 10 голов в 26 матчах.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 06:05
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