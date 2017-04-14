Рональд Куман: Коулмен очень опечален травмой

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал о состоянии защитника команды Шеймуса Коулмена, который выбыл на длительный срок после двойного перелома ноги."Было приятно увидеть Шеймуса. Конечно, парень очень опечален травмой, но сейчас он готов начать своё восстановление. Такие ребята, как Коулмен, являются настоящими профессионалами. Несмотря на травму, Шеймус настроен очень позитивно. Он готов начать всё с чистого листа", - цитирует Кумана Sportskeeda.