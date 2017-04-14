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СМИ: "Интер" готов предложить 70 млн евро за Килиана Мбаппе

"Интер" включился в борьбу за форварда "Монако" Килиана Мбаппе, передает Fox Sports Italia. На 18-летнего француза также претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Миланский клуб готов заплатить за игрока 70 миллионов евро, сообщается, что переговоры между клубами уже начались.
Теги: Интер Мбаппе
Сегодня, 09:08
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