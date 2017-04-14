СМИ: "Интер" готов предложить 70 млн евро за Килиана Мбаппе

"Интер" включился в борьбу за форварда "Монако" Килиана Мбаппе, передает Fox Sports Italia. На 18-летнего француза также претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".Миланский клуб готов заплатить за игрока 70 миллионов евро, сообщается, что переговоры между клубами уже начались.