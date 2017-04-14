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КДК ФФУ засчитал "Полтаве" техническое поражение

КДК ФФУ сообщил, что по несостоявшемуся матчу 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" – "Шахтёр" хозяевам было засчитано техническое поражение.

Игра не состоялась из-за того, что президент "Полтавы" Леонид Соболев отказался переносить встречу со стадиона "Локомотив". ФФУ ранее запретила проводить матч на домашнем стадионе "Полтавы" из-за низкого качества поля.

Теперь "Шахтёр" 26 апреля в полуфинале Кубка Украины дома сыграет с "Днепром".

"Команда №1"
Сегодня, 09:47
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