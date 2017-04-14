Президент "Лиона": матч с "Бешикташем" был на грани срыва

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Лионом" и турецким "Бешикташем" находился на грани отмены из-за беспорядков, которые устроили болельщики, заявил президент французского клуба Жан-Мишель Ола.Напомним, встреча началась с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, которые устроили фанаты. Перед самым стартом игры большое количество болельщиков "Лиона" выбежали на поле из-за действий фанатов "Бешикташа", запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун.Кроме того, сообщалось, что на трибунах произошла массовая драка, а перед матчем были зафиксированы стычки между болельщиками обоих клубов."Думаю, матч был на грани отмены. Болельщики "Лиона" действительно получили серьезные повреждения после того, как над их головами взрывалась пиротехника. В результате они имели только одну возможность – выбежать на поле.Некоторые подумали, что их сектор может быть захвачен, и тогда бы они оказались в ловушке у турецких фанатов, часть из которых не имела билетов", - сказал Ола.Президент "Лиона" был вынужден подняться на трибуну с болельщиками своей команды, где попросил их успокоиться и дать провести встречу."Это был очень трудный опыт. Думаю, я должен был взять на себя ответственность пойти на Южную трибуну, иначе бы игра не состоялась, потому что наши болельщики были очень рассержены на турецких болельщиков", - заявил Ола.