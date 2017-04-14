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Президент "Лиона": матч с "Бешикташем" был на грани срыва
Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Лионом" и турецким "Бешикташем" находился на грани отмены из-за беспорядков, которые устроили болельщики, заявил президент французского клуба Жан-Мишель Ола.
Напомним, встреча началась с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, которые устроили фанаты. Перед самым стартом игры большое количество болельщиков "Лиона" выбежали на поле из-за действий фанатов "Бешикташа", запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун.
Кроме того, сообщалось, что на трибунах произошла массовая драка, а перед матчем были зафиксированы стычки между болельщиками обоих клубов.
"Думаю, матч был на грани отмены. Болельщики "Лиона" действительно получили серьезные повреждения после того, как над их головами взрывалась пиротехника. В результате они имели только одну возможность – выбежать на поле.
Некоторые подумали, что их сектор может быть захвачен, и тогда бы они оказались в ловушке у турецких фанатов, часть из которых не имела билетов", - сказал Ола.
Президент "Лиона" был вынужден подняться на трибуну с болельщиками своей команды, где попросил их успокоиться и дать провести встречу.
"Это был очень трудный опыт. Думаю, я должен был взять на себя ответственность пойти на Южную трибуну, иначе бы игра не состоялась, потому что наши болельщики были очень рассержены на турецких болельщиков", - заявил Ола.
Р-Спорт
Напомним, встреча началась с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, которые устроили фанаты. Перед самым стартом игры большое количество болельщиков "Лиона" выбежали на поле из-за действий фанатов "Бешикташа", запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун.
Кроме того, сообщалось, что на трибунах произошла массовая драка, а перед матчем были зафиксированы стычки между болельщиками обоих клубов.
"Думаю, матч был на грани отмены. Болельщики "Лиона" действительно получили серьезные повреждения после того, как над их головами взрывалась пиротехника. В результате они имели только одну возможность – выбежать на поле.
Некоторые подумали, что их сектор может быть захвачен, и тогда бы они оказались в ловушке у турецких фанатов, часть из которых не имела билетов", - сказал Ола.
Президент "Лиона" был вынужден подняться на трибуну с болельщиками своей команды, где попросил их успокоиться и дать провести встречу.
"Это был очень трудный опыт. Думаю, я должен был взять на себя ответственность пойти на Южную трибуну, иначе бы игра не состоялась, потому что наши болельщики были очень рассержены на турецких болельщиков", - заявил Ола.
Р-Спорт
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