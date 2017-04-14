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Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат

Бывший голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин высказал мнение о предстоящем матче красно-белых в рамках 23-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Выступление "Зенита" в этом сезоне не очень радует болельщиков. Мне кажется, что даже победа над "Спартаком" их не успокоит. Они простят Мирчу Луческу только в том случае, если команда выиграет чемпионат России.

За одну победу болельщики не смогут забыть все обиды и поражения этого сезона", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Нигматуллин Зенит
Сегодня, 10:38
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№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну что за ерунда, Зенит идет в тройке, игроки новые, можно сказать строится команда. Тренер меньше года работает.
Зенит же не каждый год чемпионом становился. второе-третье в неплохом отрыве от 4 го.
В лиге чемпионов есть вероятность играть.
Тем более уже и игроки не такие звездные в команде.
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
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online

Нигматуллин заболел свиной чумой, отсюда и реплики.
Нам не за что его прощать.
В Зените не получается, это очевидно.
Сезон дорабатывает и в свободное плавание с народными миллионами.

Ждем воскресенья.
Цитата: Bairys
Зенит идет в тройке, игроки новые, можно сказать строится команда. Тренер меньше года работает.

команда ни хуа не строится, сходи на стадион - там, как всегда, все очевидно, кто бежит, куда и зачем, а кто вообще ... пинает.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 10:46) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Руслан верно говорит, так и будет...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: fits (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (3)

Мечтать не вредно...
Регистрация: 6.10.2016
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