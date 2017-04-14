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Дмитрий Хохлов: более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал

Экс-полузащитник "Динамо" Дмитрий Хохлов поддержали нападающего "Зенита" Александра Кокорина и подчеркнул, что отношение к форварду сборной России со стороны болельщиков – следствие больших ожиданий от его игры.

– Почему Кокорин, который постоянно получает место в составе, не показывает мощной, результативной игры? Вам ведь, Дмитрий, с ним даже поиграть довелось?

– Еще и поработать. Помню, как они с Федей Смоловым в "Динамо" появились.

– Федя же смог сломать себя и заиграть.

– У него тоже был непростой период, но сумел перебороть себя.

– Может, для этого нужно Кокорина отправить в какую-нибудь "Томь", которую прошел Дзюба?

– Не скажу, что Александр не хочет играть. У нас разве он один такой? Просто Кокорин у всех на слуху. Знаете, как говорят: на меня в детстве возлагали очень много надежд, этим и придавили. Не каждый же может реализовать себя на все сто процентов. Наших молодых нападающих порой возводят в ранг звезд, а они ему не соответствуют.

Посмотрите, сколько забивают в чемпионате Испании, который заметно выше РФПЛ. В позапрошлом году Федя сколько забил? И сколько должен забивать хороший нападающий? Смолов – парень с характером. И большей неожиданностью для меня было, когда он не играл. Данные-то у него сумасшедшие. Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал.

СЭ
Теги: Хохлов Кокорин Смолов
Сегодня, 10:51
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(1)
№10 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy Хохлов, что ты несёшь, прекрати!


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
одного таланта мало, нужен еще стальной характер чтобы этот талант сохранить и усовершенствовать!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: SP-M (Сегодня, 11:45) #
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online

а в чем их талант то ? бить по воротам ? . только и всего. большего я не увидел. смолов бьет из 10 - 1 -2 забивает. кокоша промахивается. в створ почти не попадает. так нападающий вообще то должен бить . а как у феди нет ни техники ни скорости особо. В чем талант то ??? по мне так Павлюченко был лучше этих. тот хоть попадал в створ.
Регистрация: 10.02.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: serega_user
Объясните кто-нибудь, в чем заключается талант Кокорина?


В выбивании денег из клубов. Пока есть лохи, есть Кокорины. Они не могут не есть. Привет Миллеру)


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: serega_user (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Объясните кто-нибудь, в чем заключается талант Кокорина?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Хохлов тоже талантливый тренер. Примерно, как Кокорин футболист.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:12) #
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online

Дима угорает , красавченг! Видно все хорошо у него в жизни, хватает время еще и на приколы.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:10) #
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online

Дима, так с какого он ЗП получает, как звезда, если не соответствует.
Почему руководители, которые ему дают такую ЗП за несоответствие ни за что не отвечают.
Ведь как футболист, по своему КПД, он тебе в подметки не годится


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 11:00) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Кокорин??? Кокорин ??????? Кокооооорин ?!)))))))
Ахахахахахахахаха!!!
Регистрация: 31.07.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 10:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Так Хохлов и не раскрыл "тайну Золотого ключика"...в чем талант Кокорина...Смолов понятно, уже 12 наколотил..и концу сезона еще пятерку , как максимум наколотит..
Регистрация: 21.11.2016
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