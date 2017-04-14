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Дмитрий Хохлов: более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал
Экс-полузащитник "Динамо" Дмитрий Хохлов поддержали нападающего "Зенита" Александра Кокорина и подчеркнул, что отношение к форварду сборной России со стороны болельщиков – следствие больших ожиданий от его игры.
– Почему Кокорин, который постоянно получает место в составе, не показывает мощной, результативной игры? Вам ведь, Дмитрий, с ним даже поиграть довелось?
– Еще и поработать. Помню, как они с Федей Смоловым в "Динамо" появились.
– Федя же смог сломать себя и заиграть.
– У него тоже был непростой период, но сумел перебороть себя.
– Может, для этого нужно Кокорина отправить в какую-нибудь "Томь", которую прошел Дзюба?
– Не скажу, что Александр не хочет играть. У нас разве он один такой? Просто Кокорин у всех на слуху. Знаете, как говорят: на меня в детстве возлагали очень много надежд, этим и придавили. Не каждый же может реализовать себя на все сто процентов. Наших молодых нападающих порой возводят в ранг звезд, а они ему не соответствуют.
Посмотрите, сколько забивают в чемпионате Испании, который заметно выше РФПЛ. В позапрошлом году Федя сколько забил? И сколько должен забивать хороший нападающий? Смолов – парень с характером. И большей неожиданностью для меня было, когда он не играл. Данные-то у него сумасшедшие. Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал.
СЭ
– Почему Кокорин, который постоянно получает место в составе, не показывает мощной, результативной игры? Вам ведь, Дмитрий, с ним даже поиграть довелось?
– Еще и поработать. Помню, как они с Федей Смоловым в "Динамо" появились.
– Федя же смог сломать себя и заиграть.
– У него тоже был непростой период, но сумел перебороть себя.
– Может, для этого нужно Кокорина отправить в какую-нибудь "Томь", которую прошел Дзюба?
– Не скажу, что Александр не хочет играть. У нас разве он один такой? Просто Кокорин у всех на слуху. Знаете, как говорят: на меня в детстве возлагали очень много надежд, этим и придавили. Не каждый же может реализовать себя на все сто процентов. Наших молодых нападающих порой возводят в ранг звезд, а они ему не соответствуют.
Посмотрите, сколько забивают в чемпионате Испании, который заметно выше РФПЛ. В позапрошлом году Федя сколько забил? И сколько должен забивать хороший нападающий? Смолов – парень с характером. И большей неожиданностью для меня было, когда он не играл. Данные-то у него сумасшедшие. Более талантливых, чем Кокорин и Смолов, я еще не встречал.
СЭ
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