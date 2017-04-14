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Аэропорт Казани готов к нагрузкам во время Кубка конфедераций-2017

Пресс-секретарь аэропорта Казань Адель Гаталуллин рассказал о подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

"В распоряжении международного аэропорта в Казани 42 стоянки для воздушных судов и три пассажирских терминала. За десять часов до начала матчей и в течение десяти часов после завершения матчей Кубка конфедераций нагрузка на аэропорт будет составлять примерно 1800 пассажиров в час - до тысячи пассажиров на внутренних рейсах и до 800 пассажиров на международных рейсах. В целом инфраструктура аэропорта готова и способна выдержать такие пиковые нагрузки.

На данный момент мы достигли необходимого уровня на внутренних авиалиниях и выдерживаем до тысячи пассажиров в час. На международных рейсах этот показатель пока составляет 580 человек, и для того, чтобы достичь отметки в 800 пассажиров, сейчас ведутся работы по возведению и обустройству временного пункта пропуска.

Также вводятся дополнительные меры безопасности. Регулярно проводятся учения", - цитирует Гаталуллина "Газета.ru".
Сегодня, 10:59
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