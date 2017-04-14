Властимил Петржела: Аршавин никогда бы не ушел в "Спартак"

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о переходе Владимира Быстрова в "Спартак".– Я никогда не расставался – это «Зенит» расстался. Помню, как Игорь Черкасов (бывший генеральный директор «Зенита» – прим.) в самолете сказал, что «Спартак» хочет заплатить большие деньги за Быстрова. Я не поверил, ответил: «Русские команды не могут столько заплатить, тем более за русского игрока». В итоге «Спартак» купил Быстрова за сумму, которая позволяла это сделать.– При мне Быстров вместе с Денисовым пришел в первую команду – играл по-разному, бывало, что красиво, а иногда и плохо. Но впечатления от Володи у меня остались как о хорошем футболисте.– Не все получилось так, как я и Быстров планировали изначально. Но в определенный момент Володя по своей воле принял решение стать игроком «Спартака». Готов признать свои ошибки, но я не делал ничего для ухода Быстрова из «Зенита».– Не думаю. Андрей четко знал свою позицию в «Зените». Он никогда бы не ушел в «Спартак».