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Властимил Петржела: Аршавин никогда бы не ушел в "Спартак"
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о переходе Владимира Быстрова в "Спартак".
– Владимир Быстров уходил от вас в «Спартак» – как это было?
– Я никогда не расставался – это «Зенит» расстался. Помню, как Игорь Черкасов (бывший генеральный директор «Зенита» – прим.) в самолете сказал, что «Спартак» хочет заплатить большие деньги за Быстрова. Я не поверил, ответил: «Русские команды не могут столько заплатить, тем более за русского игрока». В итоге «Спартак» купил Быстрова за сумму, которая позволяла это сделать.
– Быстров заявлял, что никогда больше не будет с вами работать. Что между вами произошло?
– При мне Быстров вместе с Денисовым пришел в первую команду – играл по-разному, бывало, что красиво, а иногда и плохо. Но впечатления от Володи у меня остались как о хорошем футболисте.
– Потом Быстров забивал «Зениту» за «Спартак». Вам было обидно?
– Не все получилось так, как я и Быстров планировали изначально. Но в определенный момент Володя по своей воле принял решение стать игроком «Спартака». Готов признать свои ошибки, но я не делал ничего для ухода Быстрова из «Зенита».
– Правда, что в «Спартак» мог перейти и Аршавин?
– Не думаю. Андрей четко знал свою позицию в «Зените». Он никогда бы не ушел в «Спартак».
Матч ТВ
– Владимир Быстров уходил от вас в «Спартак» – как это было?
– Я никогда не расставался – это «Зенит» расстался. Помню, как Игорь Черкасов (бывший генеральный директор «Зенита» – прим.) в самолете сказал, что «Спартак» хочет заплатить большие деньги за Быстрова. Я не поверил, ответил: «Русские команды не могут столько заплатить, тем более за русского игрока». В итоге «Спартак» купил Быстрова за сумму, которая позволяла это сделать.
– Быстров заявлял, что никогда больше не будет с вами работать. Что между вами произошло?
– При мне Быстров вместе с Денисовым пришел в первую команду – играл по-разному, бывало, что красиво, а иногда и плохо. Но впечатления от Володи у меня остались как о хорошем футболисте.
– Потом Быстров забивал «Зениту» за «Спартак». Вам было обидно?
– Не все получилось так, как я и Быстров планировали изначально. Но в определенный момент Володя по своей воле принял решение стать игроком «Спартака». Готов признать свои ошибки, но я не делал ничего для ухода Быстрова из «Зенита».
– Правда, что в «Спартак» мог перейти и Аршавин?
– Не думаю. Андрей четко знал свою позицию в «Зените». Он никогда бы не ушел в «Спартак».
Матч ТВ
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