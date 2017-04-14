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Властимил Петржела: Аршавин никогда бы не ушел в "Спартак"

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о переходе Владимира Быстрова в "Спартак".

– Владимир Быстров уходил от вас в «Спартак» – как это было?

– Я никогда не расставался – это «Зенит» расстался. Помню, как Игорь Черкасов (бывший генеральный директор «Зенита» – прим.) в самолете сказал, что «Спартак» хочет заплатить большие деньги за Быстрова. Я не поверил, ответил: «Русские команды не могут столько заплатить, тем более за русского игрока». В итоге «Спартак» купил Быстрова за сумму, которая позволяла это сделать.

– Быстров заявлял, что никогда больше не будет с вами работать. Что между вами произошло?

– При мне Быстров вместе с Денисовым пришел в первую команду – играл по-разному, бывало, что красиво, а иногда и плохо. Но впечатления от Володи у меня остались как о хорошем футболисте.

– Потом Быстров забивал «Зениту» за «Спартак». Вам было обидно?

– Не все получилось так, как я и Быстров планировали изначально. Но в определенный момент Володя по своей воле принял решение стать игроком «Спартака». Готов признать свои ошибки, но я не делал ничего для ухода Быстрова из «Зенита».

– Правда, что в «Спартак» мог перейти и Аршавин?

– Не думаю. Андрей четко знал свою позицию в «Зените». Он никогда бы не ушел в «Спартак».

Матч ТВ
Теги: Петржела Зенит
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Если бы это надо было Романцеву , ушёл бы и не поперхнулся. Просто Олегу Иванычу в этот момент уже было повырезано-->вырезано. Учи матчасть, Петржела, не всё по казино просиживать.

– Почему «Спартаку» не удалось договориться с Андреем Аршавиным? – Мы договорились. Прямо в этой комнате, где мы сейчас с вами сидим. Разговор шел про троих: Быстрова, Денисова и Аршавина. Покупали их недорого, почти даром: два миллиона долларов за всех – у них контракты заканчивались. Но Аршавин хотел, чтобы Романцев ему подтвердил, что он будет играть нападающего. Я говорю Андрею: «Какая тебе разница, что он сейчас скажет? Будешь играть хорошо, будет ставить в нападение». Нет, говорит, хочу от него услышать. Я три раза заходил к Романцеву, просил, чтобы он сказал Аршавину то, что Андрей просит. На третий раз Романцев согласился. Заводим к нему Аршавина, Романцев говорит: «Ты будешь играть там, где я тебе скажу». Аршавин послушал его лекцию, сказал, что все понял, поблагодарил меня и уехал.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
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