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Жамалетдинов сыграет за дубль ЦСКА, Чалов и Гордюшенко - в основном составе

ЦСКА проводит предматчевую тренировку в рамках подготовки к игре премьер-лиги с "Ростовом".

Тренерским штабом было принято решение, что нападающий Тимур Жамалетдинов сегодня сыграет за дубль армейцев. Другой форвард Федор Чалов, а также хавбек Астемир Гордюшенко примут участие в тренировке основного состава.

Напомним, матч ЦСКА - "Ростов" состоится в субботу в 14.30 мск.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:07
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