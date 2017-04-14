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Мирча Луческу: слухи о моем увольнении? Я спокоен, хотя это было бы печально
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча со "Спартаком" ответил на вопросы по поводу своей возможной отставки.
– Ходят слухи, что вас могут отправить в отставку в случае поражения…
– Не хотелось бы сейчас такого диалога. Если вы захотите сделать со мной интервью персонально – другое дело, а сейчас пусть другие задают вопросы.
– Но всё-таки, не отвлекают ли вас слухи о возможной отставке?
– Я сейчас нахожусь с вами на поле. Приглашён сюда для того чтобы тренировать "Зенит". Выбирая состав и план на каждую игру, беру на себя ответственность. На сегодняшний день я здесь. По крайней мере, текущий результат не хуже того, который был в прошлом сезоне. Не будем забывать и о тех ведущих игроках этой команды, которых сейчас уже нет в составе "Зенита".
Я спокоен в душе, потому что сделал и делаю всё возможное, чтобы помочь команде играть зрелищнее, лучше, помочь игрокам. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня это неважно сейчас. Для меня очень важна завтрашняя игра, а потом будем говорить обо всём остальном. Будет такое решение – я его приму нормально. Хотя было бы, конечно, печально.
Sportbox
– Ходят слухи, что вас могут отправить в отставку в случае поражения…
– Не хотелось бы сейчас такого диалога. Если вы захотите сделать со мной интервью персонально – другое дело, а сейчас пусть другие задают вопросы.
– Но всё-таки, не отвлекают ли вас слухи о возможной отставке?
– Я сейчас нахожусь с вами на поле. Приглашён сюда для того чтобы тренировать "Зенит". Выбирая состав и план на каждую игру, беру на себя ответственность. На сегодняшний день я здесь. По крайней мере, текущий результат не хуже того, который был в прошлом сезоне. Не будем забывать и о тех ведущих игроках этой команды, которых сейчас уже нет в составе "Зенита".
Я спокоен в душе, потому что сделал и делаю всё возможное, чтобы помочь команде играть зрелищнее, лучше, помочь игрокам. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня это неважно сейчас. Для меня очень важна завтрашняя игра, а потом будем говорить обо всём остальном. Будет такое решение – я его приму нормально. Хотя было бы, конечно, печально.
Sportbox
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