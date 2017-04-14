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Мирча Луческу: слухи о моем увольнении? Я спокоен, хотя это было бы печально

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча со "Спартаком" ответил на вопросы по поводу своей возможной отставки.

– Ходят слухи, что вас могут отправить в отставку в случае поражения…

– Не хотелось бы сейчас такого диалога. Если вы захотите сделать со мной интервью персонально – другое дело, а сейчас пусть другие задают вопросы.

– Но всё-таки, не отвлекают ли вас слухи о возможной отставке?

– Я сейчас нахожусь с вами на поле. Приглашён сюда для того чтобы тренировать "Зенит". Выбирая состав и план на каждую игру, беру на себя ответственность. На сегодняшний день я здесь. По крайней мере, текущий результат не хуже того, который был в прошлом сезоне. Не будем забывать и о тех ведущих игроках этой команды, которых сейчас уже нет в составе "Зенита".

Я спокоен в душе, потому что сделал и делаю всё возможное, чтобы помочь команде играть зрелищнее, лучше, помочь игрокам. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня это неважно сейчас. Для меня очень важна завтрашняя игра, а потом будем говорить обо всём остальном. Будет такое решение – я его приму нормально. Хотя было бы, конечно, печально.

Sportbox
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 13:14
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4
(1)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну, сильно переживать не стоит .. в случае увольнения получишь хорошую неустойку

п.с мне кажется его песенка спета.. вне зависимости от результата со Спартаком!

Мирчу, я бы понднасрал перед уходом..тем более уже решенным ..поднасрал естественно работодателю sleeping
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Судя по спокойствию Луческу интрига умерла..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кто у них следующий? По логике вещей - Буланова будет. Рыжий ныл много, но Плаческу его переплюнул сразу на порядок. Значит следующий тренер будет известен только песней "я плАчу" smile
Пьеро куевы


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:18) #
  • +2
  •  (2)

Очень плохо Мирча, что ты спокоен....., интригу в Чемпе ты своим "спокойствием" похоже похоронил....
Регистрация: 28.12.2015
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