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13:06
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Сергей Собянин: думаю, во время ЧМ-2018 в Москве места хватит всем
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город должен справиться с наплывом туристов во время ЧМ-2018.
"Точное количество приезжих угадать сложно, потому что это не только туристы из дальнего зарубежья, но это и большое количество россиян: жителей Подмосковья и других регионов.
По крайней мере, точно можно сказать, что это будут сотни тысяч людей. И для этого мы готовимся по ряду направлений.
Это спортивная инфраструктура. Слава Богу, есть уже на сегодняшний день один стадион "Спартак", построенный за частные деньги, "Открытие Арена" называется, и заканчиваем строительство "Лужников".
Со спортивной инфраструктурой вообще сомнений нет. Она будет подготовлена в сроки и качественно. И мы вводим большое количество нового гостиничного фонда. Так что я думаю, что всем хватит места, и сделаем все, чтобы и гости, и москвичи чувствовали себя комфортно в этот непростой период", – цитирует Собянина "stroi.mos.ru".
"Точное количество приезжих угадать сложно, потому что это не только туристы из дальнего зарубежья, но это и большое количество россиян: жителей Подмосковья и других регионов.
По крайней мере, точно можно сказать, что это будут сотни тысяч людей. И для этого мы готовимся по ряду направлений.
Это спортивная инфраструктура. Слава Богу, есть уже на сегодняшний день один стадион "Спартак", построенный за частные деньги, "Открытие Арена" называется, и заканчиваем строительство "Лужников".
Со спортивной инфраструктурой вообще сомнений нет. Она будет подготовлена в сроки и качественно. И мы вводим большое количество нового гостиничного фонда. Так что я думаю, что всем хватит места, и сделаем все, чтобы и гости, и москвичи чувствовали себя комфортно в этот непростой период", – цитирует Собянина "stroi.mos.ru".
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