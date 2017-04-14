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Артем Дзюба: мы уже чувствуем определенный мандраж перед игрой со "Спартаком"

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба рассказал, что в команде очень ждут воскресной битвы со "Спартаком".

— Встреча принципиальна и для нас, и для них. Понятно, что "Спартаку" хочется выиграть, чтобы стать еще более уверенными. Для нас это последний шанс попытаться догнать, немного сбить их. Положительный результат, фарт — все сейчас за них, поэтому мы понимаем, что у нас последний шанс в гостях. Сейчас была теория и мы чувствуем определенный мандраж, предвкушаем этот матч и хотим, чтобы он поскорее начался. Ждем эту битву.

— А у лично у вас какие ощущения?

— Для меня это особенный матч, поэтому все внутри. Посмотрим, как будет. Главное, подойти во всеоружии. Для меня такие матчи всегда будут принципиальны.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Спартак
Сегодня, 13:53
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