Министр строительства Ростовской области рассказал о готовности арены ЧМ-2018

Министр строительства и архитектуры Ростовской области Николай Безуглов рассказал о возведении стадиона в Ростове к ЧМ-2018."На строительной площадке будущего стадиона завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли стадиона.Завершается кладка стен и перегородок, штукатурные работы, устройство систем вентиляции, канализации и водопровода. Идет монтаж лифтов и установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков.Смонтировано более 20 тысяч кв. м полимерного кровельного покрытия, завершен монтаж покрытия на секторах А и Б. Всего предстоит смонтировать 49,5 тысячи квадратных метров покрытия. Завершить работу по установке покрытия планируется к июню", – сказал Безуглов.Также идет укладка щебеночного основания футбольного поля; центр поля уже готов для укладки инженерных коммуникаций. На 93% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона, на 43% завершены наружные и внутренние отделочные работы.Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.