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Министр строительства Ростовской области рассказал о готовности арены ЧМ-2018

Министр строительства и архитектуры Ростовской области Николай Безуглов рассказал о возведении стадиона в Ростове к ЧМ-2018.

"На строительной площадке будущего стадиона завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли стадиона.

Завершается кладка стен и перегородок, штукатурные работы, устройство систем вентиляции, канализации и водопровода. Идет монтаж лифтов и установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков.

Смонтировано более 20 тысяч кв. м полимерного кровельного покрытия, завершен монтаж покрытия на секторах А и Б. Всего предстоит смонтировать 49,5 тысячи квадратных метров покрытия. Завершить работу по установке покрытия планируется к июню", – сказал Безуглов.

Также идет укладка щебеночного основания футбольного поля; центр поля уже готов для укладки инженерных коммуникаций. На 93% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона, на 43% завершены наружные и внутренние отделочные работы.

Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.



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Сегодня, 14:37
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№1 Написал: tuner (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Ростов»
Интересно, кем оно будет закончено к 25 декабря, если полгода зарплату рабочие не получают? Наверное, министр сам пойдёт бетон мешать. При Сталине так и было. Вот так -то, товарищ министр незаконченного строительства ростовской области. Так что рапортовать рановато.
Регистрация: 29.08.2015
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