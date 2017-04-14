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14:46
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (26)
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (26)
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (33)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (33)
11:41
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
10:38
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
09:11
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Тимур Жамалетдинов забил молодежной команде "Ростова"
ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в матче 23-го тура первенства России среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 23 тур
ЦСКА - "Ростов" - 2:0
Голы: Жамалетдинов, 21, Пухов, 45
ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Станисавлевич, Маклаков, Козлов, Неплюев, Леонов, Пухов, Тикнизян, Хосонов, Жамалетдинов
"Ростов": Айдаров, Христис, Ковалёв, Сухомлинов, Тананеев, Забродин, Кондрюков, Нескоромный, Соболь, Сиденко, Соловьёв
Предупреждения: Ковалёв, 19.
Молодежное первенство. 23 тур
ЦСКА - "Ростов" - 2:0
Голы: Жамалетдинов, 21, Пухов, 45
ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Станисавлевич, Маклаков, Козлов, Неплюев, Леонов, Пухов, Тикнизян, Хосонов, Жамалетдинов
"Ростов": Айдаров, Христис, Ковалёв, Сухомлинов, Тананеев, Забродин, Кондрюков, Нескоромный, Соболь, Сиденко, Соловьёв
Предупреждения: Ковалёв, 19.
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