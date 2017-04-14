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Тимур Жамалетдинов забил молодежной команде "Ростова"

ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в матче 23-го тура первенства России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 23 тур

ЦСКА - "Ростов" - 2:0

Голы: Жамалетдинов, 21, Пухов, 45

ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Станисавлевич, Маклаков, Козлов, Неплюев, Леонов, Пухов, Тикнизян, Хосонов, Жамалетдинов

"Ростов": Айдаров, Христис, Ковалёв, Сухомлинов, Тананеев, Забродин, Кондрюков, Нескоромный, Соболь, Сиденко, Соловьёв

Предупреждения: Ковалёв, 19.
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonSM
и что это должно значить

Это - ненаблюдаемая величина. Опять ее никто не наблюдал smile


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
и что это должно значить, обалдеть все должны?) все сюда, Тимур забил)
Регистрация: 17.07.2014
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