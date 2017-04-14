"Спартак". Москва. Питер. "Зенит". От эмоций бурно сердце кипит. Превью 23-го тура РФПЛ.

"Амкар" - "Уфа"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Амкар":

"Уфа":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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ЦСКА – "Ростов"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

ЦСКА:

"Ростов":

В В В

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Анжи" – "Крылья Советов"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Анжи":

"Крылья Советов":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Рубин" - "Краснодар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Рубин":

"Краснодар":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Оренбург" – "Терек"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Оренбург":

"Терек":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Урал" – "Томь"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

"Томь":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Арсенал" – "Локомотив"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Арсенал":

"Локомотив":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Спартак" - "Зенит"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Спартак":

"Зенит":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы: