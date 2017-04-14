"Спартак". Москва. Питер. "Зенит". От эмоций бурно сердце кипит. Превью 23-го тура РФПЛ.

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У "Спартака" - шанс отцепить от борьбы за чемпионство "Зенит", у "Зенита" - шанс зацепиться за "Спартак". Об этом и о других семи матчах в предстоящем туре - в превью Rusfootball.info.
Несколько сезонов назад вывеска «Амкар» - «Уфа» привлекала меньше внимания, но сейчас обе команды ведут активную борьбу за еврокубки, а потому их очная встреча становится как никогда важной и интересной. Занятно, что и «пермяки», и «уфимцы» не могут победить в трех последних турах, но при этом сложно сказать, что у них наметился спад. У клуба из Башкортостана были крайне непростые соперники в лице «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака», а клуб из Перми терял очки после индивидуальных ошибок отдельных игроков.
«Амкар» по-прежнему в этом сезоне не проигрывает на своем поле. Есть мнение, что помогает ему это делать искусственный газон на стадионе «Звезда», к которому местная команда привыкла значительно больше, чем приезжающие гости. Впрочем, в случае с «Уфой» это преимущество может само собой нивелироваться, ведь у «башкирцев» на домашней арене также искусственное поле. К тому же не стоит забывать, что они являются одной из лучших команд по игре в гостях. По проценту набранных на выезде очков они уступают только «Спартаку».
15 апреля, 12:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Милькович, Огуде, Занев – Гол, Комолов, Гиголаев, Гасилин – Бодул
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Фатаи
Последние матчи: П В П Н Н / В В Н П П
Статистика личных встреч: 5 +1 =2 -2 4:5
Котировки: 2.18 - 2.86 - 4.15
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Нагучев
Действующий чемпион России по футболу в эту субботу сыграет с чемпионом России по игре на 0:0. Пять из шести последних матчей «Ростова» заканчивались нулевой ничьей, и в большинстве своем следить за ними было невероятно скучно. Но надо отметить, что подопечные Данильянца не пропускают и не проигрывают уже четыре с половиной месяца, что является вполне крутой серией. Очевидно, «армейцам» будет крайне непросто взломать оборону соперника и попытаться не отстать еще дальше в чемпионской гонке.
К игре против «Ростова» в общей группе тренировались залечившие свои травмы Георгий Миланов, Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев. Последний, правда, работал с небольшими ограничениями, но в целом готовился наравне со всеми. Решение об участие всех трех игроков в матче против «Ростова» будет принято медицинским штабом накануне встречи. У «Ростова» футболистов, вернувшихся с больничного, нет. Есть только ушедшие на него. Кудряшов получил повреждение в прошлом туре и, вероятно, в субботу не сыграет. Также пропустит игру с ЦСКА Бухаров, но у него другая причина – дисквалификация.
Напомним, что в первом круге «Ростов» обыграл «армейцев» со счетом 2:0. Аналогичный результат был в их матче в Ростове-на-Дону в прошлом сезоне. Да и вообще «ростовчане» более 10 лет не проигрывают ЦСКА на своем поле в рамках чемпионата, но противостояние этих команд примечательно и обратной серией. Дело в том, что московский клуб в домашних встречах против «Ростова» играет также здорово – 6 последних матчей неизменно завершались победой «столичных». А счет 0:0, кстати говоря, в статистике личных встреч фигурирует лишь два раза – 2 декабря 2013 года и 11 августа 2001 года.
15 апреля, 14:30, стадион "ВЭБ Арена", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Бухаров
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
"Ростов": Медведев – Терентьев, Симич, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
Последние матчи: Н В В В Н / В Н Н Н Н
Статистика личных встреч: 45 +25 =8 -12 77:38
Котировки: 1.86 - 3.28 - 4.85
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Нобель Арустамян, Михаил Поленов
После достаточной неожиданной ничьи на «Петровском» «Анжи» возвращается в Каспийск и сыграет против одного из своих непосредственных конкурентов в борьбе за спасительную 12-ю строчку в турнирной таблице. Григорян не сможет рассчитывать только на травмированного Брызгалова, а все остальные, включая авторов голевой комбинации в Питере Паршивлюка и Яковлева, находятся в его распоряжении. Кстати говоря, Яковлев и его нынешний партнер по атаке Форбс не так давно играли в «Крыльях», а потому для них предстоящая игра будет носить особенный характер.
В «Крыльях» тоже есть человек, который может сыграть против своих «бывших», но его участие в матче пока что находится под вопросом. Гаджибеков получил травму на разминке перед встречей с «Амкаром», но о степени тяжести повреждения не сообщается. Что касается других потерь самарского клуба, то пропустят выезд в Дагестан получивший дисквалификацию Зинков и залечивающий травму Родич. Зато шанс вернуться на поле получит Таранов. Капитан «Крыльев» на этой неделе вернулся в общую группу и готов сыграть против «Анжи».
15 апреля, 17:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Зинков
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Гулиев, Кацаев, Яковлев, Форбс – Будковский
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Божин, Зотов – Мияйлович, Башкиров, Бруно, Паскуато, Зуев – Корниленко
Последние матчи: П П В П Н / П П Н П Н
Статистика личных встреч: 17 +5 =6 -6 17:19
Котировки: 2.28 - 2.89 - 3.76
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Гришин
Казанский «Рубин» продолжил свою неудачную серию вылетом из кубка и ничьей с «Томью», доведя количество матчей без побед до пяти подряд. Хави Грасию пока не уволили, но, если ситуация не будет улучшаться, ему этого будет не избежать. Поэтому уже в ближайшей игре против «Краснодара» ему необходимо сделать все, чтобы настроить своих подопечных на победу, рассказать о том, как лучше реализовывать свои моменты, и о том, как не допускать грубых ошибок в обороне. Благо для испанца, что на данный момент в его команде нет дисквалифицированных, а восстанавливается от травмы только один Канунников.
«Краснодар», пожалуй, по игре впечатляет не сильно больше «Рубина», но при этом, думаю, вы сходу не скажете, когда «быки» последний раз проигрывали в чемпионате. Беспроигрышная серия подопечных Шалимова после ничьи с ЦСКА достигла шести матчей. Если учесть этот факт, а также то, что «рубиновые» не могут обыграть «краснодарцев» с 2013-го года, то кажется, что у гостей шансы на победу несколько выше, чем у хозяев. Правда, потерь у «Краснодара» побольше чем у соперника. Окриашвили, Калешин и примкнувший к ним Перейра восстанавливаются после повреждений, и вряд ли хоть кто-то из них сыграет в Казани.
15 апреля, 19:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Сонг, Камболов, Ткачук, Ахметов, Лестьенн - Жонатас
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров – Мамаев, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин – Смолов
Последние матчи: В Н П П Н / Н В Н Н Н
Статистика личных встреч: 11 +2 =1 -8 9:16
Котировки: 3.07 - 3.09 - 2.50
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
После победы над «Арсеналом» «Терек» поднялся на пятое место в таблице и продолжает активно претендовать на то, чтобы привезти в Чечню еврокубки. Можно рассуждать о не самых спортивных вопросах и спрашивать друг друга, а надо ли грозненской команде попадать в эту Лигу Европы, а будут ли они за нее бороться, но только результаты матчей дадут ответы на все эти вопросы. Поэтому лучше спокойно сесть и посмотреть, привезет ли «Терек» очки из Оренбурга» или нет. Интересно, что коэффициент на победу гостей достаточно высокий – 3,35.
Возможно, букмекеры полагают, что подопечные Евдокимова после ряда неудачных встреч воспрянут и на своем поле покажут свой лучший футбол. Не забудем, что «Оренбург», как и остальные команды из нижней части таблицы, подавляющее большинство очков набирает дома, а «Терек» на выезде играет достаточно средне. По этим причинам можно считать хозяев небольшим фаворитом. Что касается потерь, что у «Оренбурга» под вопросом участие в матче Воробьева, а у «грозненцев» по-прежнему травмированы Торже, Лебеденко и Иванов.
16 апреля, 12:30, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Попович, Благо, Ефремов, Афонин, Григорьев – Дюриш
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Плиев – Кузяев, Пирис, Грозав, Дьембер, Митришев – Балай
Последние матчи: В Н П П П / П Н П Н В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 1:2
Котировки: 2.55 - 2.78 - 3.35
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Неценко
После выхода «Урала» в финал кубка России кто-то мог подумать, что теперь команда из Екатеринбурга будет меньше внимания уделять чемпионату, но подопечные Тарханова показали, что они серьезно относятся ко всем турнирам. «Оренбург» был бит им, и теперь на очереди значится «Томь». Очевидно, что хозяева являются явным фаворитом, и, если гости смогут зацепить хотя бы одно очко, это будет большой сенсацией. Все-таки даже после неплохих домашних матчей с «Амкаром» и «Рубином» «томичи» остаются неспособными навязать серьезную борьбу на выезде. Одно только может радовать – в их составе нет травмированных (Пульич, выбывший давно и до конца сезона, не в счет). У «Урала» вряд ли сыграют Бикфалви и Новиков, но зато сможет вернуться на поле Емельянов.
16 апреля, 15:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Динга, Меркулов, Балажиц, Фидлер – Емельянов, Димитров, Кулаков, Лунгу, Манучарян – Ильин
"Томь": Мелихов - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Макурин, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
Последние матчи: В П В В В / П П В П Н
Статистика личных встреч: 5 +2 =3 -0 4:2
Котировки: 1.19 - 6.84 - 15.95
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Кирилл Дементьев
Другой финалист кубка России на этой неделе поедет в Тулу. После неплохого старта в весенней части сезона «Локомотив» вплотную подобрался к зоне Лиги Европы и на данный момент находится всего в двух очках от пятого места. Понятно, что он может получить путевку в еврокубки, выиграв национальный кубок, но, думается, от шанса занять повыше место в чемпионате Семин тоже не откажется. Не сможет сыграть в воскресенье дисквалифицированный Тарасов, участие в матче Чорлуки, Игнатьева и Майкона под вопросом из-за имеющихся у них повреждений.
«Арсенал», пожалуй, остается самой непонятной командой из нижней части таблицы. Сложно предсказать, как он сыграет в каждом предстоящем туре. Тем не менее, пока можно смело заявить, что подопечные Кирьякова чередуют домашние победы с гостевыми поражениями. В семи последних матчах на своем поле «туляки» пять раз сыграли «на ноль», а в трех подряд неизменно побеждали, но не стоит забывать, что «Локомотив» на выезде играет не хуже, чем многие другие команды дома. В частности, подопечные Семина выиграли три последних гостевых встречи и не намерены прерывать свою серию в эти выходные.
16 апреля, 17:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Тарасов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Власов, Думбия – Расич
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Пейчинович, Маргасов, Михалик, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Ари
Последние матчи: П В П В П / В П Н В Н
Статистика личных встреч: 3 +1 =1 -1 2:3
Котировки: 4.12 - 3.07 - 2.08
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Владислав Батурин
О главном матче 23-го тура на нашем сайте будет отдельный предваряющий материал, а в рамках традиционного превью мы отметим только основные моменты. Безусловно, с точки зрения турнирной таблицы встреча «Спартака» и «Зенита» будет важнейшей. Вообще говоря, она может стать решающей. Ведь если «питерцы» проиграют, а ранее «Ростов» отберет очки у ЦСКА, то отрыв «красно-белых» станет практически не отыгрываемым. В этой связи очень важно, чтобы игра прошла при качественном судействе. Для этого на ней будет работать бригада из пяти судей, как это бывает в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Главным судьей назначен, пожалуй, лучший в своем деле на данный момент – Александр Егоров из Саранска.
Не отстанет и телевизионное освещение матча «Спартак» - «Зенит». Сразу шесть комментаторов и экспертов будут рассказать нам о главном событии в данном туре. Среди них привычные для питерского клуба Федор Погорелов и Геннадий Орлов, ведущие «Тотального разбора» экс-«спартаковец» Валерий Карпин и Роман Гутцайт, известный своей приверженностью к ЦСКА и отличным владением несколькими языками Михаил Моссаковский, а также непревзойденный и независимый Евгений Савин. Должно быть очень интересно.
Если говорить о потерях, то, конечно же, главный вопрос касается участия в матче форвардов «Спартака» Зе Луиша и Луиса Адриано. Оба получили травмы в Уфе, и абсолютно не понятно, смогут ли они сыграть против «Зенита». По имеющейся информации у Зе Луиша шансы появиться на поле выше, чем у Луиса Адриано. Что касается питерской команды, то ей помочь не сможет дисквалифицированный Ломбертс. Под вопросом участие в матче имеющих небольшие повреждения Жиркова и Новосельцева. Вполне вероятно, что место в защите вновь придется занять Чернову.
16 апреля, 20:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – Ломбертс
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Джикия, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Глушаков – Мельгарехо
"Зенит": Лунев - Цаллагов, Чернов, Кришито, Иванович – Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
Последние матчи: Н В Н В В / Н П В В Н
Статистика личных встреч: 45 +16 =12 -17 68:74
Котировки: 2.45 - 3.33 - 2.92
Матч первого круга: 2:4
Трансляция матча:
Комментаторы: Федор Погорелов, Евгений Савин, Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Амкар" - "Уфа"
Несколько сезонов назад вывеска «Амкар» - «Уфа» привлекала меньше внимания, но сейчас обе команды ведут активную борьбу за еврокубки, а потому их очная встреча становится как никогда важной и интересной. Занятно, что и «пермяки», и «уфимцы» не могут победить в трех последних турах, но при этом сложно сказать, что у них наметился спад. У клуба из Башкортостана были крайне непростые соперники в лице «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака», а клуб из Перми терял очки после индивидуальных ошибок отдельных игроков.
«Амкар» по-прежнему в этом сезоне не проигрывает на своем поле. Есть мнение, что помогает ему это делать искусственный газон на стадионе «Звезда», к которому местная команда привыкла значительно больше, чем приезжающие гости. Впрочем, в случае с «Уфой» это преимущество может само собой нивелироваться, ведь у «башкирцев» на домашней арене также искусственное поле. К тому же не стоит забывать, что они являются одной из лучших команд по игре в гостях. По проценту набранных на выезде очков они уступают только «Спартаку».
15 апреля, 12:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Милькович, Огуде, Занев – Гол, Комолов, Гиголаев, Гасилин – Бодул
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Фатаи
Последние матчи: П В П Н Н / В В Н П П
Статистика личных встреч: 5 +1 =2 -2 4:5
Котировки: 2.18 - 2.86 - 4.15
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Нагучев
ЦСКА – "Ростов"
Действующий чемпион России по футболу в эту субботу сыграет с чемпионом России по игре на 0:0. Пять из шести последних матчей «Ростова» заканчивались нулевой ничьей, и в большинстве своем следить за ними было невероятно скучно. Но надо отметить, что подопечные Данильянца не пропускают и не проигрывают уже четыре с половиной месяца, что является вполне крутой серией. Очевидно, «армейцам» будет крайне непросто взломать оборону соперника и попытаться не отстать еще дальше в чемпионской гонке.
К игре против «Ростова» в общей группе тренировались залечившие свои травмы Георгий Миланов, Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев. Последний, правда, работал с небольшими ограничениями, но в целом готовился наравне со всеми. Решение об участие всех трех игроков в матче против «Ростова» будет принято медицинским штабом накануне встречи. У «Ростова» футболистов, вернувшихся с больничного, нет. Есть только ушедшие на него. Кудряшов получил повреждение в прошлом туре и, вероятно, в субботу не сыграет. Также пропустит игру с ЦСКА Бухаров, но у него другая причина – дисквалификация.
Напомним, что в первом круге «Ростов» обыграл «армейцев» со счетом 2:0. Аналогичный результат был в их матче в Ростове-на-Дону в прошлом сезоне. Да и вообще «ростовчане» более 10 лет не проигрывают ЦСКА на своем поле в рамках чемпионата, но противостояние этих команд примечательно и обратной серией. Дело в том, что московский клуб в домашних встречах против «Ростова» играет также здорово – 6 последних матчей неизменно завершались победой «столичных». А счет 0:0, кстати говоря, в статистике личных встреч фигурирует лишь два раза – 2 декабря 2013 года и 11 августа 2001 года.
15 апреля, 14:30, стадион "ВЭБ Арена", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Бухаров
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
"Ростов": Медведев – Терентьев, Симич, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
Последние матчи: Н В В В Н / В Н Н Н Н
Статистика личных встреч: 45 +25 =8 -12 77:38
Котировки: 1.86 - 3.28 - 4.85
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Нобель Арустамян, Михаил Поленов
"Анжи" – "Крылья Советов"
После достаточной неожиданной ничьи на «Петровском» «Анжи» возвращается в Каспийск и сыграет против одного из своих непосредственных конкурентов в борьбе за спасительную 12-ю строчку в турнирной таблице. Григорян не сможет рассчитывать только на травмированного Брызгалова, а все остальные, включая авторов голевой комбинации в Питере Паршивлюка и Яковлева, находятся в его распоряжении. Кстати говоря, Яковлев и его нынешний партнер по атаке Форбс не так давно играли в «Крыльях», а потому для них предстоящая игра будет носить особенный характер.
В «Крыльях» тоже есть человек, который может сыграть против своих «бывших», но его участие в матче пока что находится под вопросом. Гаджибеков получил травму на разминке перед встречей с «Амкаром», но о степени тяжести повреждения не сообщается. Что касается других потерь самарского клуба, то пропустят выезд в Дагестан получивший дисквалификацию Зинков и залечивающий травму Родич. Зато шанс вернуться на поле получит Таранов. Капитан «Крыльев» на этой неделе вернулся в общую группу и готов сыграть против «Анжи».
15 апреля, 17:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Зинков
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Гулиев, Кацаев, Яковлев, Форбс – Будковский
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Божин, Зотов – Мияйлович, Башкиров, Бруно, Паскуато, Зуев – Корниленко
Последние матчи: П П В П Н / П П Н П Н
Статистика личных встреч: 17 +5 =6 -6 17:19
Котировки: 2.28 - 2.89 - 3.76
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Гришин
"Рубин" - "Краснодар"
Казанский «Рубин» продолжил свою неудачную серию вылетом из кубка и ничьей с «Томью», доведя количество матчей без побед до пяти подряд. Хави Грасию пока не уволили, но, если ситуация не будет улучшаться, ему этого будет не избежать. Поэтому уже в ближайшей игре против «Краснодара» ему необходимо сделать все, чтобы настроить своих подопечных на победу, рассказать о том, как лучше реализовывать свои моменты, и о том, как не допускать грубых ошибок в обороне. Благо для испанца, что на данный момент в его команде нет дисквалифицированных, а восстанавливается от травмы только один Канунников.
«Краснодар», пожалуй, по игре впечатляет не сильно больше «Рубина», но при этом, думаю, вы сходу не скажете, когда «быки» последний раз проигрывали в чемпионате. Беспроигрышная серия подопечных Шалимова после ничьи с ЦСКА достигла шести матчей. Если учесть этот факт, а также то, что «рубиновые» не могут обыграть «краснодарцев» с 2013-го года, то кажется, что у гостей шансы на победу несколько выше, чем у хозяев. Правда, потерь у «Краснодара» побольше чем у соперника. Окриашвили, Калешин и примкнувший к ним Перейра восстанавливаются после повреждений, и вряд ли хоть кто-то из них сыграет в Казани.
15 апреля, 19:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Сонг, Камболов, Ткачук, Ахметов, Лестьенн - Жонатас
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров – Мамаев, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин – Смолов
Последние матчи: В Н П П Н / Н В Н Н Н
Статистика личных встреч: 11 +2 =1 -8 9:16
Котировки: 3.07 - 3.09 - 2.50
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
"Оренбург" – "Терек"
После победы над «Арсеналом» «Терек» поднялся на пятое место в таблице и продолжает активно претендовать на то, чтобы привезти в Чечню еврокубки. Можно рассуждать о не самых спортивных вопросах и спрашивать друг друга, а надо ли грозненской команде попадать в эту Лигу Европы, а будут ли они за нее бороться, но только результаты матчей дадут ответы на все эти вопросы. Поэтому лучше спокойно сесть и посмотреть, привезет ли «Терек» очки из Оренбурга» или нет. Интересно, что коэффициент на победу гостей достаточно высокий – 3,35.
Возможно, букмекеры полагают, что подопечные Евдокимова после ряда неудачных встреч воспрянут и на своем поле покажут свой лучший футбол. Не забудем, что «Оренбург», как и остальные команды из нижней части таблицы, подавляющее большинство очков набирает дома, а «Терек» на выезде играет достаточно средне. По этим причинам можно считать хозяев небольшим фаворитом. Что касается потерь, что у «Оренбурга» под вопросом участие в матче Воробьева, а у «грозненцев» по-прежнему травмированы Торже, Лебеденко и Иванов.
16 апреля, 12:30, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Попович, Благо, Ефремов, Афонин, Григорьев – Дюриш
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Плиев – Кузяев, Пирис, Грозав, Дьембер, Митришев – Балай
Последние матчи: В Н П П П / П Н П Н В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 1:2
Котировки: 2.55 - 2.78 - 3.35
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Неценко
"Урал" – "Томь"
После выхода «Урала» в финал кубка России кто-то мог подумать, что теперь команда из Екатеринбурга будет меньше внимания уделять чемпионату, но подопечные Тарханова показали, что они серьезно относятся ко всем турнирам. «Оренбург» был бит им, и теперь на очереди значится «Томь». Очевидно, что хозяева являются явным фаворитом, и, если гости смогут зацепить хотя бы одно очко, это будет большой сенсацией. Все-таки даже после неплохих домашних матчей с «Амкаром» и «Рубином» «томичи» остаются неспособными навязать серьезную борьбу на выезде. Одно только может радовать – в их составе нет травмированных (Пульич, выбывший давно и до конца сезона, не в счет). У «Урала» вряд ли сыграют Бикфалви и Новиков, но зато сможет вернуться на поле Емельянов.
16 апреля, 15:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Динга, Меркулов, Балажиц, Фидлер – Емельянов, Димитров, Кулаков, Лунгу, Манучарян – Ильин
"Томь": Мелихов - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Макурин, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
Последние матчи: В П В В В / П П В П Н
Статистика личных встреч: 5 +2 =3 -0 4:2
Котировки: 1.19 - 6.84 - 15.95
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Кирилл Дементьев
"Арсенал" – "Локомотив"
Другой финалист кубка России на этой неделе поедет в Тулу. После неплохого старта в весенней части сезона «Локомотив» вплотную подобрался к зоне Лиги Европы и на данный момент находится всего в двух очках от пятого места. Понятно, что он может получить путевку в еврокубки, выиграв национальный кубок, но, думается, от шанса занять повыше место в чемпионате Семин тоже не откажется. Не сможет сыграть в воскресенье дисквалифицированный Тарасов, участие в матче Чорлуки, Игнатьева и Майкона под вопросом из-за имеющихся у них повреждений.
«Арсенал», пожалуй, остается самой непонятной командой из нижней части таблицы. Сложно предсказать, как он сыграет в каждом предстоящем туре. Тем не менее, пока можно смело заявить, что подопечные Кирьякова чередуют домашние победы с гостевыми поражениями. В семи последних матчах на своем поле «туляки» пять раз сыграли «на ноль», а в трех подряд неизменно побеждали, но не стоит забывать, что «Локомотив» на выезде играет не хуже, чем многие другие команды дома. В частности, подопечные Семина выиграли три последних гостевых встречи и не намерены прерывать свою серию в эти выходные.
16 апреля, 17:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Тарасов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Власов, Думбия – Расич
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Пейчинович, Маргасов, Михалик, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Ари
Последние матчи: П В П В П / В П Н В Н
Статистика личных встреч: 3 +1 =1 -1 2:3
Котировки: 4.12 - 3.07 - 2.08
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Владислав Батурин
"Спартак" - "Зенит"
О главном матче 23-го тура на нашем сайте будет отдельный предваряющий материал, а в рамках традиционного превью мы отметим только основные моменты. Безусловно, с точки зрения турнирной таблицы встреча «Спартака» и «Зенита» будет важнейшей. Вообще говоря, она может стать решающей. Ведь если «питерцы» проиграют, а ранее «Ростов» отберет очки у ЦСКА, то отрыв «красно-белых» станет практически не отыгрываемым. В этой связи очень важно, чтобы игра прошла при качественном судействе. Для этого на ней будет работать бригада из пяти судей, как это бывает в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Главным судьей назначен, пожалуй, лучший в своем деле на данный момент – Александр Егоров из Саранска.
Не отстанет и телевизионное освещение матча «Спартак» - «Зенит». Сразу шесть комментаторов и экспертов будут рассказать нам о главном событии в данном туре. Среди них привычные для питерского клуба Федор Погорелов и Геннадий Орлов, ведущие «Тотального разбора» экс-«спартаковец» Валерий Карпин и Роман Гутцайт, известный своей приверженностью к ЦСКА и отличным владением несколькими языками Михаил Моссаковский, а также непревзойденный и независимый Евгений Савин. Должно быть очень интересно.
Если говорить о потерях, то, конечно же, главный вопрос касается участия в матче форвардов «Спартака» Зе Луиша и Луиса Адриано. Оба получили травмы в Уфе, и абсолютно не понятно, смогут ли они сыграть против «Зенита». По имеющейся информации у Зе Луиша шансы появиться на поле выше, чем у Луиса Адриано. Что касается питерской команды, то ей помочь не сможет дисквалифицированный Ломбертс. Под вопросом участие в матче имеющих небольшие повреждения Жиркова и Новосельцева. Вполне вероятно, что место в защите вновь придется занять Чернову.
16 апреля, 20:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – Ломбертс
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Джикия, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Глушаков – Мельгарехо
"Зенит": Лунев - Цаллагов, Чернов, Кришито, Иванович – Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
Последние матчи: Н В Н В В / Н П В В Н
Статистика личных встреч: 45 +16 =12 -17 68:74
Котировки: 2.45 - 3.33 - 2.92
Матч первого круга: 2:4
Трансляция матча:
Комментаторы: Федор Погорелов, Евгений Савин, Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский
Иван Долинин, Rusfootball.info
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