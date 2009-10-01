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Виталий Мутко за 2016 год заработал 9 млн рублей

Вице-премьер России по вопросам спорта, глава РФС Виталий Мутко задекларировал доход в 9 млн рублей за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2016 года, следует из информации, опубликованной на сайте правительства.

В собственность Мутко входят автомобиль Mercedes-Benz Е350, 1/3 квартиры площадью 252,7 кв. м и 1/4 квартиры площадью 150,8 кв. м. Доход супруги чиновника за минувший год составил 2,3 млн рублей.

Газета.ru
Теги: Мутко
Сегодня, 15:38
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№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Скромняга, по сравнению с футболистами. Пересчитать на рубли доходы наших сборников, министр получает гроши.
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy ага..прям поверили (хотя болельщики зенита верят)

ищите дураков
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Жену проверьте.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: serega_user (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
это официальная часть дохода! какова же серая часть или по другому говоря "в конверте"?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а с откатами сколько миллиардов будет?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:41) #
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online

что нехило почти по ляму в месяц с женой у них доход !!
Регистрация: 9.09.2016
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