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РФС ведет переговоры о товарищеских матчах с Аргентиной, Бразилией, Италией и Испанией

РФС ведет переговоры о товарищеских матчах для сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии и Испании, сообщил глава организации Виталий Мутко.

"Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договорённость, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберётся на чемпионат мира.

Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа. Мы как хозяева не обременены этим, а у других есть проблемы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 15:53
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
вот нахера это делать? все прекрасно понимают что эти команды нам не выйграть в честной борьбе, надо приглашать команды своего уровня, чтобы польза была. а так бабла навалят и ничеечки сразу прут. плюс пригласить Катар и пригласить Аргентину совершенно разных денег стоит
Регистрация: 17.05.2013
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