Восемь фанатов "Лестера" получили тюремные сроки за участие в беспорядках в Мадриде

Восемь фанатов "Лестера" осуждены на 4 месяца тюрьмы за участие в беспорядках перед гостевым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:1).Также шестеро из них получили дополнительно по четыре месяца каждый за нападение на полицейских.Напомним, что в день матча английские фанаты устроили беспорядки на улицах Мадрида. Несколько сотен фанатов "Лестера" собрались на Пласа-Майор, где стали все громить с криками "Чертовы испанцы! Гибралтар – наш!".