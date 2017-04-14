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Восемь фанатов "Лестера" получили тюремные сроки за участие в беспорядках в Мадриде
Восемь фанатов "Лестера" осуждены на 4 месяца тюрьмы за участие в беспорядках перед гостевым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:1).
Также шестеро из них получили дополнительно по четыре месяца каждый за нападение на полицейских.
Напомним, что в день матча английские фанаты устроили беспорядки на улицах Мадрида. Несколько сотен фанатов "Лестера" собрались на Пласа-Майор, где стали все громить с криками "Чертовы испанцы! Гибралтар – наш!".
Sportbox
Также шестеро из них получили дополнительно по четыре месяца каждый за нападение на полицейских.
Напомним, что в день матча английские фанаты устроили беспорядки на улицах Мадрида. Несколько сотен фанатов "Лестера" собрались на Пласа-Майор, где стали все громить с криками "Чертовы испанцы! Гибралтар – наш!".
Sportbox
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