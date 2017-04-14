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Молодежные команды "Амкара" и "Уфы" сыграли вничью

Дублеры "Амкара" сыграли вничью с "Уфой" в матче 23-го тура молодежного первенства страны.

Молодежное первенство. 23-й тур

"Амкар" – "Уфа" – 2:2

Голы: Хурцидзе, 1. Гусейнов, 89 – Зарипов, 45. Шитов, 85
Теги: Амкар Уфа
Сегодня, 15:59
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