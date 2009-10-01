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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Луиз Адриано и Зе Луиш вернутся в строй к матчу с "Зенитом"?

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано в инстаграме сообщил, что вместе с Зе Луишем продолжают подготовку к матчу чемпионата России с "Зенитом".

"Мы возвращаемся", - написал Адриано.

Луиз Адриано и Зе Луиш вернутся в строй к матчу с "Зенитом"?
Теги: Адриано Зе Луиш Спартак
Сегодня, 16:07
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34
(13)
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№34 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
куды ж свиньям без негров?
расцелуйте их ещё в чёрные жопы...народные мля


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Более точный перевод его слов.
Мы в стадии понимания, что процесс возвращения начался smile


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№32 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Estamos voltando - если более точно передавать смысл, то "в процессе возвращения", то есть только восстанавливаются. Не факт, что восстановятся к Зениту.


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Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№31 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zzzz
Пускай, так даже символичнее - размажем красно-коричневых по их же стадиону

согласен, а то будут ныть, не было того, того поэтому мы и соснули 0:5
Регистрация: 17.05.2013
№30 Написал: zzzz (Сегодня, 17:29) #
  • -2
  •  (2)
online

Пускай, так даже символичнее - размажем красно-коричневых по их же стадиону
Регистрация: 15.03.2017
№29 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
и что это дает?

Гадать на картах цыгану не надо. Когда Адриану забьет гол, цыган расплачется и завоет почти человеческим голосом "Я знал! Так я и знал!!!" laughing


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№28 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:19) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Ты думаешь сделав из Адриано и Фернандо футболистов, он не знает их сильные и слабые стороны?

и что это дает? или это греет вам душу joy
Регистрация: 22.05.2015
№27 Написал: SPARTACHOK СПБ (Сегодня, 17:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Ты думаешь сделав из Адриано и Фернандо футболистов, он не знает их сильные и слабые стороны?

По Адриану вопросов нет, но Фернандо он так и не сумел в свою игру встроить. По сути, его Сампдория, а точнее Монтелло, довел до текущего уровня)
Регистрация: 15.12.2008
№26 Написал: Gypsy (Сегодня, 16:58) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
да вы ж по ногам играть будете да и полено ваше будет в штрафной валяться как всегда)

Ну так это у нас - Промес, Зе и Челентано концерты дают. А у них - Бздюба, Топорен и Глагол, что с ними тренеру делать? только обнять и плакать, потому у него и кличка такая smile


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№25 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:50) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Вот таких вас чумазых епать то будем..Самое главное чтоб Глушак в строю был..Чтоб сказал после матча любит он такой футбол или нет..

да вы ж по ногам играть будете да и полено ваше будет в штрафной валяться как всегда)
Регистрация: 18.07.2011
№24 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зе- борз и показывает два (или три?) и кулак ..
А Челинтане просто збсь, его походу вообще ничего не беспокоит))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№23 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 16:38) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Вот таких вас чумазых епать то будем..Самое главное чтоб Глушак в строю был..Чтоб сказал после матча любит он такой футбол или нет..


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№22 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:33) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
у плаческу и так голова кругом от схем Карреры а тут еще подкинули инфы joy

Ты думаешь сделав из Адриано и Фернандо футболистов, он не знает их сильные и слабые стороны?

Цитата: Энтерпрайз
включая Промеса

Вам Канунников забил больше играя за нас, чем Промес нам


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:31) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
у плаческу и так голова кругом от схем Карреры а тут еще подкинули инфы joy
Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:28) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Энтерпрайз
Цитата: zenit47
а кто из них кто?

Ну ,когда каждый из них вам забьет ,включая Промеса ,то я думаю ты их запомнишь надолго.

главное не забыть матч посмотреть
Регистрация: 17.05.2013
№19 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
только не нужно их ставить вместе в основу, только мешают друг другу! первый тайм ЗеЛуиш, а минут за 30 до конца свежего Адриано вместо него выпустить в пару к Промесу.
Регистрация: 23.03.2009
№18 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 16:27) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ой напугали, боимся боимся. два инвалида

Ну эти два инвалида будут посильней,чем ваши две "звезды".Даже в таком состоянии!
Регистрация: 3.09.2016
№17 Написал: vlees.. (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Че за даунские новости?)то что Адриано написал возвращаемся нечего не значит,уверен оба пропустят игру,у голубого шапито есть шансы.
Регистрация: 2.04.2017
№16 Написал: Gypsy (Сегодня, 16:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ой напугали, боимся боимся

Пугливые какие. Дзюба ссытся, этот весь запуКаный smile Не бойся - чик - и ты уже на небесах. Хотя голубых, содомитов т.е. туда не пускают...


--------------------
Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№15 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 16:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
а кто из них кто?

Ну ,когда каждый из них вам забьет ,включая Промеса ,то я думаю ты их запомнишь надолго.
Регистрация: 3.09.2016
№14 Написал: LLM (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Ну и хорошо.Пусть сыграют сильнейшие составы и будет зрелище.Пусть играют сильнейшие и все вопросы решаются на поле.Да и вообще футбол футболом,жизнь жизнью,так что всем сыграть без травм.


Только согласиться можно с этой фразой
Регистрация: 21.02.2017
№13 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 16:23) #
  • +1
  •  (5)

Ну теперь точно, писда зеньке... Welcome back!
Регистрация: 17.06.2016
№12 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
тем интереснее


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:22) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: zenit47
а кто из них кто?

Тот кто индеец, как вы своих негров называете, тот Андриано.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:20) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
а кто из них кто?
Регистрация: 17.05.2013
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:20) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и хорошо.Пусть сыграют сильнейшие составы и будет зрелище.Пусть играют сильнейшие и все вопросы решаются на поле.Да и вообще футбол футболом,жизнь жизнью,так что всем сыграть без травм.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:20) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
ой напугали, боимся боимся. два инвалида
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну бомжарня - готовься. Бонифация, надо в основу выпускать - однозначно . Он не только впереди всё вверху выигрывает, но и при стандартах у наших ворот всё выносит .... Адриано, то же надо вперёд ставить...
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: скальп
тут не в этом секрет,а в схеме по которой будет играть Каррера


А мне видится, это палево больше для Луческу. Пускай гадает .
Не удивлюсь, если завтра к обеду появится инфа, что оба не готовы к матчу, или Зе, например , готов только на 30м выйи, а Андриано еще в реанимации лежит.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 16:15) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С возвращением! УДАЧИ ПАРНИ!
Регистрация: 21.08.2012
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