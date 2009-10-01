Луиз Адриано и Зе Луиш вернутся в строй к матчу с "Зенитом"?

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано в инстаграме сообщил, что вместе с Зе Луишем продолжают подготовку к матчу чемпионата России с "Зенитом"."Мы возвращаемся", - написал Адриано.